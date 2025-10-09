Roma al top, la carica di Dan Friedkin in vista dell’Inter: “Gasp è super” | Nuovo stadio, si accelera

Il presidente della Roma Dan Friedkin torna nella Capitale e sprona giocatori e tecnico a nove giorni dal big match contro i nerazzurri

Il primato in classifica, pur in coabitazione con il Napoli, ha riportato entusiasmo e ottimismo in casa Roma. Nessuno in realtà crede realmente alla concreta possibilità che Dybala e compagni possano competere per la conquista dello scudetto, ma il clima che si respira a Trigoria è di totale fiducia nei confronti del nuovo corso targato Gian Piero Gasperini.

L’ex allenatore dell’Atalanta ha convinto tutti, dai vertici della società fino all’ultimo dei magazzinieri, con le sue idee e i suoi metodi di lavoro. Il tecnico di Grugliasco ha conquistato anche, se non soprattutto, il presidente Dan Friedkin.

L’imprenditore americano è tornato nella Capitale qualche giorno fa per prendere parte agli stati generali dell‘ECA, l’organismo indipendente di cui fanno parte i principali club del calcio europeo.

Tra un meeting e l’altro il tycoon californiano ha trovato il tempo per presentarsi a Trigoria e per assistere a un allenamento della squadra, il primo dopo la sfida contro la Fiorentina. Friedkin ha avuto modo di incontrare Gasperini e il direttore sportivo Ricky Massara.

Friedkin a tutto campo, la sua Roma lo esalta

Intercettato da alcuni giornalisti all’interno del lussuoso hotel che ospita il vertice dell’ECA il numero uno giallorosso ha avuto parole al miele nei confronti di Gasperini: “È fantastico, la sua etica del lavoro è incredibile. Gasperini lavora duro, è molto serio su ciò che fa e siamo del tutto allineati con il suo stile di allenamento. Ci parlo spesso e lavoriamo a stretto contatto con lui. Non potremmo essere più felici“.

Dan Friedkin è dunque convinto di aver fatto la scelta giusta l’estate scorsa quando, anche grazie ai preziosi consigli di Claudio Ranieri, decise di ingaggiare l’ormai ex artefice del miracolo Atalanta.

Non solo Gasp, Friedkin vuole accelerare sul progetto stadio

Nell’agenda degli impegni che attendono il tycoon californiano in questi giorni a Roma è in programma un incontro di vitale importanza, forse il più significativo per il futuro della Roma: Friedkin incontrerà infatti il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri per fare il punto sul progetto del nuovo stadio di proprietà del club capitolino.

Il dossier dell’impianto che dovrebbe sorgere a Pietralata è ancora impantanato tra ricorsi alla magistratura da parte dei comitati di quartiere contrari alla costruzione dello stadio e intoppi di natura burocratica. Friedkin vuole stabilire insieme a Gualtieri una sorta di roadmap che porterà alla presentazione del progetto definitivo.