Notizia catastrofica dal J-Medical: l’infortunio di Bremer è grave | Non è convocabile per le prossime sfide

Il difensore centrale brasiliano si è fatto male sul serio: non è convocabile dal tecnico per le prossime sfide. Una vera e propria catastrofe dunque per lui e per la squadra.

Lo scorso anno la Juventus ha perso per tutta la stagione Gleison Bremer. Come ben ricorderemo, durante la sfida di Champions League tra i bianconeri e il Lipsia, il difensore brasiliano, andato a contrasto con Openda che, scherzo del destino, si è da poco trasferito a Torino, si è accasciato dolorante al suolo, e dopo la prima diagnosi strumentali si è subito capito che si trattava di rottura del crociato.

Un infortunio grave, che lo ha messo out per tutto il resto del campionato, e che ha fatto sprofondare la Juventus in termini di risultati. Adesso la Vecchia Signora ha potuto riaccogliere il suo colosso della retroguardia, che si è ripreso fortunatamente, ed è tornato in campo.

E’ pur vero però che l’ex Torino ha riscontrato diversi problemi fisici, dovuti forse proprio alla ripresa dopo il crociato. L’ultimo di questi però sembra essere abbastanza grave. Infatti il centrale non è convocabile per le prossime sfide della squadra, e ha già fatto scattare l’allarme dalle parti del J-Medical.

Il problema di Bremer è serio

Durante il match contro l’Atalanta, Bremer ha lasciato il campo alla fine della sfida per un fastidio fisico. Di conseguenza poi il brasiliano ha saltato sia la sfida di Champions League contro il Villareal e sia quella di campionato contro il Milan di domenica sera.

Semplice precauzione secondo alcuni. Eppure dal J-Medical ci sono notizie che stanno facendo pensare a ben altro, e che hanno già fatto allarmare i tifosi e tutto l’ambiente juventino.

La conferma terribile che gela la Juventus

Sembrerebbe che il difensore abbia smaltito gli ultimi guai fisici dunque. Tuttavia la mancata convocazione in nazionale da parte di Carlo Ancelotti ha fatto scattare di nuovo il campanello d’allarme in casa Juve.

Per alcuni infatti il problema di Bremer è grave, ed è per questo che non è stato inserito nella lista dal ct verdeoro. Per altri si tratta di semplice precauzione. Solo dopo la sosta probabilmente sapremo qual è la verità.