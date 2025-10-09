Maxi meeting a Maranello, la decisione è chiara: LECLERC VIA | Rescisso il contratto a fine stagione

In casa Ferrari siamo alla resa dei conti. A pagare il prezzo più alto potrebbe essere Charles Leclerc: addio probabile a fine stagione

Una crisi devastante, un’annata fallimentare che rischia di sgretolare gli equilibri interni alla scuderia. Non v’è alcun dubbio che questo 2025 sarà ricordato a lungo, forse per sempre come l’annus horribilis della Ferrari.

È la stagione più amara e deludente degli ultimi 30 anni di Formula Uno quella vissuta dal Cavallino Rampante, nonostante la presenza in squadra di due piloti formidabili e di uno staff tecnico che critici e addetti ai lavori considerano tra i migliori in circolazione.

L’ingaggio di Lewis Hamilton aveva scatenato l’entusiasmo incontenibile dei milioni di tifosi ferraristi, convinti che grazie all’arrivo del fuoriclasse inglese le Rosse sarebbero tornate subito competitive ai massimi livelli.

Non solo non è accaduto nulla di quanto ci si aspettava, ma Hamilton e Leclerc non sono riusciti a vincere una sola gara dall’inizio del mondiale. Tutta colpa della SF-25, la monoposto consegnata dai progettisti ai due piloti e che ha fallito miseramente.

La Ferrari è un vulcano che sta per eruttare

A Maranello da settimane è in corso ciò che accade in tutti gli sport di squadra quando i risultati non arrivano, una sorta di tutti contro tutti. Sta andando in scena la classica caccia al colpevole che contribuisce come un virus letale a distruggere le relazioni interne.

Charles Leclerc in particolare è fuori di sé e nel dopo gara a Singapore si è sfogato prendendosela con tutti i membri dello staff tecnico. Il pilota monegasco, giunto alla settima stagione in Ferrari, è deluso e amareggiato per le tante, troppe umiliazioni subite.

Leclerc-Maranello, via alla resa dei conti

Un malcontento che si riflette sui suoi rapporti all’interno del team. Secondo quanto riportato dal portale Dna-F1, che cita un articolo del Corriere dello Sport, si sarebbero consumate accese discussioni tra il team principale Frederic Vasseur e un ingegnere di punta, sembra Marco Togninalli.

A quanto pare più di qualcuno che fa parte dell’ufficio tecnico nutrirebbe un certo rancore nei confronti di Leclerc a causa delle sue affermazioni relative alle scarse alle prestazioni della monoposto. Si vocifera che proprio per questo motivo a breve sarà convocata una riunione di emergenza a Maranello per fare chiarezza e riportare un briciolo di serenità all’interno del team. In sostanza l’obiettivo è arrivare a una tregua fino al termine della stagione.