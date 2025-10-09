Ho un dolore lancinante: brutte notizie da Coverciano | Si fa male il perno della difesa

Infortunio pesante in casa azzurra, arrivato anche in maniera piuttosto bizzarra: vediamo che cosa è successo nello specifico e chi si è fatto male.

Per gli azzurri è arrivato il momento della verità. La nostra nazionale infatti nel corso di questa sosta affronterà due appuntamenti che possono essere decisivi. Sabato sera gli uomini di Gennaro Gattuso sfideranno l’Estonia in trasferta. Martedì invece, ad Udine, sarà il turno di Israele, in una sfida che sia dentro che soprattutto fuori dal campo, si preannuncia ricca di polemiche, per quanto sta accadendo sullo scenario politico internazionale.

Detto ciò l’Italia ha solo un risultato a disposizione per la partita, ovvero la vittoria. Infatti gli azzurri per blindare il secondo posto nel girone, e tentare un disperato assalto alla Norvegia prima in classifica, devono trionfare in entrambe le gare e sperare appunto in un passo falso di Haaland e compagni.

E’ chiaro dunque che il nostro commissario tecnico spera di avere a disposizione, almeno per quanto riguarda i convocati, il miglior undici titolare possibile. Tra infortuni, problemi fisici ed altre questioni, spesso e volentieri gli allenatori infatti rimangono scoperti, andando ad affrontare sfide decisive in totale emergenza.

Brutte notizie da Coverciano

Durante le soste per le nazionali, capita spesso che alcuni calciatori si fanno male, facendo infuriare i propri club e appunto mandando nel panico i commissari tecnici. E proprio qualche tempo fa è venuto alla luce il ricordo di un infortunio bizzarro per un giocatore della nazionale italiana.

Il portale Eurosport ha infatti pubblicato un articolo riguardante i guai fisici più ridicoli dei calciatori, arrivati in maniera assurda, e tra questi c’è anche Alessandro Nesta, che proprio a Coverciano si fece male in maniera assurda.

Il perno della difesa azzurra va ko

Era il lontano 2005, e Nesta era il perno della difesa della nazionale italiana, quando all’improvviso il centrale del Milan ha iniziato ad accusare importanti fastidi e dolori al polso. Un guaio che sebbene gli avrebbe consentito di giocare, pareva dover essere approfondito, per capirne almeno le cause.

E queste sono state a dir poco ridicole dopo gli accertamenti del caso. Nesta infatti ha riportato questi problemi per aver giocato troppo tempo alla PlayStation.