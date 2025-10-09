E tutta una farsa: Allegri-squadra, rapporto ai minimi termini | I suoi calciatori non ne possono più

Altro che spogliatoio felice e ordinato: i calciatori milanisti hanno rotto completamente con Max Allegri. Vediamo che cosa sta succedendo.

Dopo un paio di stagioni, soprattutto la scorsa, complicate e fallimentari, il Milan sembra aver rialzato la testa. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, tornato a Milano più di 10 anni dopo, la squadra ha trovato una nuova quadratura, sotto tutti i punti di vista. Lo dicono i risultati, che vedono un Diavolo in grande spolvero, che ha reagito al clamoroso ko d’esordio a San Siro contro la Cremonese, e che ora addirittura sogna lo scudetto.

Sebbene siano passate solo sei giornate, i rossoneri si trovano al secondo posto in classifica, a meno due punti dal primo dove c’è la coppia composta da Roma e Napoli. Una proiezione importante, confermata anche dopo il pareggio di domenica sera contro la Juventus, nel quale si è mostrata una grande solidità, e soprattutto sono state sprecate diverse chance per portare a casa l’intera posta.

Come detto dunque pare che il Milan si sia quasi ripreso del tutto grazie proprio a Max Allegri. Ma la verità, venuta fuori in quel di Milanello, pare essere ben diversa. Infatti sembrerebbe che lo spogliatoio sia stufo del tecnico livornese, il cui rapporto con i calciatori è ormai ai minimi termini. Ma che cosa sta succedendo nello specifico?

Allegri ha rotto con lo spogliatoio

Allegri ha sempre instaurato un rapporto di fiducia e quasi di amicizia con i suoi calciatori nel corso della sua carriera. Tuttavia non mancano i momenti in cui il mister quasi impazzisce del tutto.

Lo vediamo spesso quando durante le partite perde il controllo. Proprio nell’ultimo match con la Juve, il tecnico livornese si è lasciato andare a diversi esclamazioni di rabbia. Una delle tante, visibile in vari video su TikTok, è stata: ”Nello spogliatoio ora non fiata nessuno”. E la situazione sembra aver già stufato i giocatori del Diavolo.

I calciatori non ne possono più

Sebbene questa è una semplice ipotesi, non è da escludere che i giocatori milanisti siano furiosi per il comportamento di Allegri.

Così facendo non è da escludere che questi perdano fiducia, andando a precludere un’altra stagione, che pareva esser partita con i migliori auspici.