Riunione in corso dell’ATP: cacciano Alcaraz e Sinner dal circuito | Tutti gli altri tennisti si sono coalizzati

Colpo di scena nel mondo del tennis, Alcaraz e Sinner rischiano di essere espulsi dal circuito Atp: è in corso una fronda contro di loro

La mossa che non ti aspetti e che rischia di stravolgere i vertici del mondo del tennis. Tutto nasce da una constatazione oggettiva e indiscutibile: da un anno a mezzo a questa parte tutti i tornei più importanti sono appannaggio di due soli giocatori, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Il fuoriclasse di Murcia e il campione di San Candido di fatto si dividono equamente tutti i Majors del Grande Slam a partire dal gennaio del 2024. Nessuno spazio per gli altri, fino ad ora incapaci di mettere i bastoni tra le ruote ai due numeri uno.

Già, perché anche la classifica Atp è ormai una questiona privata tra i due grandi rivali: Sinner è rimasto in vetta per 65 settimane per poi cedere lo scettro ad Alcaraz in occasione della finale degli Open degli Stati Uniti.

Sta di fatto che gli altri, tutti quelli che si trovano in classifica dal 3/o posto in giù, fanno la figura delle comparse, a partire da Alexander Zverev per passare a Novak Djokovic e al ‘nostro’ Lorenzo Musetti, entrato di prepotenza nella top ten.

Alcaraz e Sinner fatti fuori dall’ATP, tifosi sconvolti

Questa cristallizzazione dei rapporti di forza nel mondo del tennis negli ultimi giorni ha scatenato la reazione e la rabbia, legata quasi certamente alla frustrazione, proprio dei teorici rivali più forti e competitivi.

Il primo a dare fuoco alle polveri è Zverev nel corso della conferenza stampa successiva al match valido per il primo turno del Masters 1000 di Shangai contro il francese Royer. “Odio quando la velocità del campo è la stessa ovunque. So che i direttori dei tornei si stanno muovendo in questa direzione perché ovviamente vogliono che Sinner e Alcaraz vincano in ogni torneo”.

Il mondo del tennis si coalizza contro i due fenomeni

Accuse di inaudita gravità che secondo alcuni rumors anche altri tennisti condividono: l’egemonia inattaccabile di Alcaraz e Sinner inizia a dare fastidio ed essere mal digerita dalla stragrande maggioranza degli avversari.

Per questo la sparata di Zverev sembra strumentale e finalizzata a creare un po’ di confusione e tante polemiche. Esemplare in proposito la risposta di Sinner: “Non siamo Carlos ed io ad allestire i campi in cui si giocano i tornei“.