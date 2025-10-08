Qualificazioni ai Mondiali: domani si torna in campo | Si parte alle 18.00 con Finlandia-Lituania

Tornano in campo le nazionali per le partite di qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. Si comincia alle ore 18.00 con la sfida tra la Finlandia e la Lituania.

Dopo una scorpacciata di partite riguardanti i club, che sono scesi in campo per i rispettivi campionati e anche per le varie coppe europee, siamo tornati di nuovo alla pausa nazionali. Saranno partite decisive per le varie selezioni, pronte a tornare in campo per ottenere punti preziosi per la classifica delle qualificazioni al prossimo Mondiale del 2026.

A partire da domani infatti torneranno in scena tali appuntamenti, per una settimana che si prospetta lunga e ricca di match decisivi. A questi poi si vanno ad aggiungere vari incontri amichevoli, utili ai commissari tecnici per valutare la forma dei propri calciatori, oltre che per testare nuove tattiche.

Sarà dunque un programma ricco ed emozionante. Vediamo però come questo sarà composto, quali partite si disputeranno e chi saranno i protagonisti. In attesa della nostra Italia, che scenderà in campo invece sabato sera.

Il programma di domani

Nel pomeriggio di domani si comincia alle ore 18.00 con il match tra Finlandia e Lituania. Sarà una sfida intensa ed equilibrata, che romperà il ghiaccio in questa seconda sessione di sfide utili per la qualificazione al prossimo Mondiale. In serata poi, tutti alle ore 20.45, sono previsti tutti gli altri incontri.

Non ci saranno big match, anche se alcune grandi selezioni saranno impegnate. Su tutte segnaliamo la Croazia, ospite della Repubblica Ceca, e l’Olanda, che andrà invece in trasferta a Malta. Le altre partite invece saranno quelle tra Bielorussia e Danimarca, Scozia e Grecia, Austria e San Marino, Cipro e Bosnia Erzegovina e, infine, Isole Far Oer e Montenegro.

Attesa per gli azzurri

Sebbene mancano ancora alcuni giorni, la nostra concentrazione va già alla sfida di sabato sera, quando la nostra nazionale sarà ospite dell’Estonia. I ragazzi di Gattuso hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria, magari segnando diversi gol.

Solo così si può sperare ancora di agguantare la qualificazione diretta alla coppa del mondo. Altrimenti bisognerà passare dall’incubo playoff, che negli ultimi anni ci ha fatto piangere parecchio.