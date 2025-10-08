Prima la convocazione, ora la titolarità: Gattuso ha un nuovo pupillo | È il nuovo punto fermo della nazionale

Il ct azzurro ha deciso di puntare su un calciatore, diventato il suo nuovo pupillo: dopo la convocazione a sorpresa si prende anche la titolarità.

La seconda sosta nazionali sta per entrare nel vivo, e per l’Italia di Gattuso, che fino ad ora ha guidato la squadra solo in altre due partite, è già tempo di risposte. Lo sa bene il commissario tecnico, che sabato sera nella trasferta in Estonia vorrà a tutti i costi prendere i tre punti, per continuare la rincorsa alla Norvegia capolista.

Sulla carta sarà un match ampiamente alla portata degli azzurri. Il calcio però è strano, e vista la pressione che c’è addosso alla nostra nazionale, sarà importante avere il massimo della concentrazione. Detto ciò è chiaro che il nostro ct sta già iniziando a valutare con quale 11 scendere in campo, anche magari tenendo conto alla successiva sfida del 14 ottobre, quando gli azzurri sfideranno l’Israele, in un match che può essere decisivo almeno per il secondo posto.

Ed è proprio a tal proposito che non sembrano mancare le novità. Mister Ringhio infatti è pronto a fare giocare dal primo minuto quello che sembra essere ormai il suo nuovo pupillo, che dopo la convocazione un po’ a sorpresa si appresta dunque a scendere in campo e a giocarsi le sue carte.

La sorpresa di Gattuso

In questo giro di convocazioni non sono mancate ancora una volta le sorprese in casa azzurra. Una su tutte riguarda Nicolussi Caviglia, reduce da un avvio di stagione in cui alla sua Fiorentina ha giocato tanto, ma non sono stati raggiunti i risultati sperati.

Un altro elemento che è stato chiamato per la prima volta in nazionale è Nicolò Cambiaghi, che sta facendo molto bene al Bologna. Ed è proprio quest’ultimo che pare già deciso a prendersi il posto da titolare.

Il ct lo schiera subito

Vista l’assenza per infortunio di Mattia Zaccagni, non sarebbe da escludere che mister Ringhio Gattuso schieri subito dal primo minuto l’attaccante rossoblù sulle corsie laterali.

Sarebbe una soluzione da tenere di sicuro in considerazione, almeno per la gara in programma sabato sera contro l’Estonia. Staremo a vedere come si evolveranno le cose e se sarà proprio questa la scelta del ct.