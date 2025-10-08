Occhiali da sole sulla testa, penna in mano e firma sul contratto | Ballardini in Serie A dopo la sosta

Davide Ballardini è fermo da oltre un anno, ma sembra pronto a rimettersi in gioco. Un club di Serie A avrebbe deciso di puntare su di lui

Con la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali si interrompe per una settimana l’attività dei club. In realtà è proprio durante questo tipo di pausa che presidenti e dirigenti di squadre in difficoltà riflettono su possibili ed eventuali cambi in panchina.

Dodici mesi fa ad esempio durante la terza sosta, quella di novembre, Genoa e Roma cambiarono la propria guida tecnica: Patrick Vieira prese il posto di Alberto Gilardino mentre Claudio Ranieri fu chiamato al capezzale dei giallorossi in piena crisi al posto di Ivan Juric.

Scelte che in entrambi i casi si rivelarono quanto mai indovinate: i Grifoni hanno ottenuto una salvezza molto tranquilla mentre la Roma ha sfiorato addirittura un’insperata e clamorosa qualificazione in Champions League.

Non sempre tuttavia la prassi dell’esonero produce risultati tanto apprezzabili. Anzi, nella maggioranza dei casi la sostituzione dell’allenatore in corso d’opera è solo un passo ulteriore verso nuove e più roboanti sconfitte.

Ballardini può ripartire, lo vogliono in Serie A

Ciò non toglie che allenatori senza panchina e dunque disoccupati coltivino la speranza legittima di trovare lavoro a stagione iniziata. Uno di questi è Davide Ballardini, la cui ultima esperienza professionale non è stata proprio un successo.

Il 61enne tecnico ravennate è infatti retrocesso in Serie B alla guida del Sassuolo al termine della stagione 2023-2024 e da allora non ha avuto altre occasioni di rimettersi in gioco. Ora però qualcosa si starebbe muovendo e sempre nella massima serie.

Esonero vicino, sta per scoccare l’ora dell’ex di Lazio e Palermo

Alla luce dei pessimi risultati ottenuti in questo primo scorcio di campionato la dirigenza del Verona sarebbe tentata di esonerare l’attuale allenatore Paolo Zanetti e il profilo di Davide Ballardini sarebbe il preferito per prendere il suo posto.

Tra il dire e il fare però in questo caso c’è di mezzo un Oceano: nonostante il 18/o posto occupato in classifica e i soli 3 punti conquistati in sei giornate di campionato gli scaligeri giocano un buon calcio e in svariate occasioni avrebbero meritato di raccogliere molto di più. È dunque probabile che il club attenderà l’esito della sfida contro il Pisa in programma sabato 18 ottobre prima di prendere una decisione definitiva.