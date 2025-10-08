Igor, o cambi o te ne vai | Elkann come Berlusconi, costringe Tudor a modificare il modulo

Il tecnico croato è stato avvisato da John Elkann in persona: senza cambiamenti di modulo, e di risultati, sarà licenziato subito.

La Vecchia Signora non sa più vincere. Nella serata di domenica la Juventus ha portato a casa il quinto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League. Un punto importante, se consideriamo che è arrivato contro un avversario di livello del calibro del Milan, ma che lascia comunque alcuni strascichi in quanto la prestazione della squadra non c’è stata ancora una volta.

Tolti alcuni sprazzi nel primo tempo, e un clamoroso gol sprecato da Gatti ad inizio ripresa, la Vecchia Signora non è stata quasi mai pericolosi. Inoltre anche dal punto di vista difensivo la squadra ha latitato. I rossoneri infatti hanno sprecato varie occasioni da gol, consentendo così alla Juve di mantenere la porta inviolata e di portare a casa questo punto.

Detto ciò è chiaro però che le cose dalle parti della Continassa non vanno per il meglio. I tifosi a fine gara hanno fischiato la squadra per la prestazione, e mister Igor Tudor ora sembra che non sa che pesci prendere. Ed è proprio in queste ore che il tecnico croato è stato convocato d’urgenza per una riunione in cui gli è stato praticamente ordinato da John Elkann di apportare alcuni cambiamenti allo stile di gioco.

La società è stufa

I tifosi sui social hanno chiesto a gran voce a mister Tudor di apportare alcuni cambiamenti al sistema di gioco. In primis si chiede ad esempio di schierare una difesa a 4, e non più a 3 come fatto attualmente, ma allo stesso modo si spinge per il cambiamento di alcuni interpreti in campo.

Ad esempio Kalulu, amato dal popolo bianconero, secondo i supporters andrebbe messo in difesa, e non come esterno. Mentre si chiede la titolarità del rinvigorito Dusan Vlahovic, a discapito dei vari David e Openda. Opzioni che a quanto pare anche la società condivide.

Elkann come Berlusconi

Vista la situazione dunque diversi tifosi hanno chiesto un intervento diretto della società per chiedere appunto a Tudor di cambiare sistema e principi di gioco.

Una mossa che Elkann farebbe in stile Berlusconi, quando ai tempi del Milan andava negli spogliatoi per chiedere degli schieramenti particolari. Chissà se tutto ciò accadrà realmente.