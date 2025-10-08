A Firenze si vive nel terrore: PRADÉ SOTTO SCORTA | Minacciato in casa sua

Paura in quel di Firenze per il direttore sportivo Daniele Pradé, costretto a vivere sotto scorta dopo aver ricevuto delle gravi minacce in casa sua.

La stagione della Fiorentina fino ad oggi è stata un vero e proprio disastro. La nuova gestione targata Stefano Pioli, arrivato per rimpiazzare il dimissionario Raffaele Palladino, non ha dato affatto i frutti sperati. Dopo le prime sei giornate di campionato infatti la squadra si trova al terzultimo posto in classifica, a pari merito con il Verona con soli tre punti. Risultati terribili dunque, soprattutto dopo che le aspettative, anche grazie ad un mercato che sembrava essere da top, erano altissime.

L’ultima delusione è arrivata domenica pomeriggio, quando al Franchi la Viola ha perso per 2-1 contro la Roma. L’ennesima sconfitta arrivata forse con un po’ di sfortuna, visto che i gigliati hanno colpito due legni con Kean e Piccoli, e hanno sprecato un gol già fatto con Gosens, ma che fa sprofondare la compagine toscana in una crisi molto profonda.

E’ chiaro dunque che adesso la posizione di Stefano Pioli sia in bilico. Ma è pur vero che i tifosi della Fiorentina sono furiosi anche con i vertici societari. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore sono arrivate delle novità a dir poco terribili, che vedono il direttore sportivo Daniele Pradé costretto a vivere sotto scorta.

Paura a Firenze: Pradé minacciato

”Invitiamo Commisso a cacciare Daniele Pradé per il bene della Fiorentina. E’ l’ultima volta che lo diciamo in questo modo”.

Con queste parole la Curva Fiesole ha fatto capire di non volere più Pradé in società, indicato come principale colpevole del fallimento viola. Dichiarazioni che però purtroppo sanno quasi di minaccia, e che potrebbero spingere il dirigente a prendere provvedimenti.

Pradé finisce sotto scorta

Queste minacce nemmeno troppo velate arrivate dai tifosi, potrebbero spingere Pradé, per salvaguardare la sua persona e la sua famiglia, a prendere delle guardie del corpo, vivendo quasi sotto scorta.

Staremo a vedere come si evolverà la storia e se davvero il dirigente prenderà provvedimenti di questo tipo. Da non escludere poi nemmeno l’ipotesi delle dimissioni, che farebbero felice il popolo viola.