Sta diventando peggio della Coloni: secco no del pilota alla Ferrari | Ormai non la calcola più nessuno

La crisi della Ferrari è ormai irreversibile a tal punto da compromettere il prestigio e il blasone stessi della scuderia di Maranello

Un disastro dopo l’altro, una serie di fallimenti che ormai si fatica quasi ad elencare. La stagione della Ferrari è ormai un autentico e interminabile incubo, qualcosa che neanche il più pessimista dei tifosi avrebbe mai pronosticato.

È una surreale gara a perdere quella iniziata tra Leclerc ed Hamilton, una competizione grottesca in cui andare a punti in ogni singolo Gran Premio è un’impresa al limite del miracoloso. Nell’ultima gara disputata domenica scorsa a Singapore le Rosse sono andate incontro a un’autentica umiliazione.

In tutto l’ambiente, dai vertici della scuderia fino all’ultimo dei sostenitori, non si vede l’ora che questo disastroso mondiale di Formula Uno vada in archivio. Il pensiero di tutti del resto è da tempo già rivolto al 2026, l’anno della rivoluzione.

La domanda che ci si pone fin da ora è se con l’avvento delle nuove power unit dotate di propulsore parzialmente elettrico la Ferrari riuscirà a colmare almeno in parte l’enorme divario che la separa dalle rivali più accreditate.

La Ferrari peggio della Coloni? Secondo due piloti pare di sì

Una battuta che circola nei paddock è che questa edizione della Ferrari somigli in modo inquietante a una scuderia che negli anni ottanta fece il suo ingresso in Formula Uno ottenendo risultati tutt’altro che esaltanti. Si trattava della Scuderia Coloni, fondata nel 1983 dall’ex pilota automobilistico Enzo Coloni. Il team prese parte alla Formula 3 tra il 1983 e il 1986, prima di correre in Formula 1 come Enzo Coloni Racing Car Systems tra il 1987 e il 1991. fecero 82 tentativi fatti per prendere parte a una gara di Formula Uno ma si qualificarono solo in 14 occasioni.

Ebbene oggi il team di Maranello viene apertamente sbeffeggiato da manager e piloti delle altre monoposto, come testimoniato dal botta e risposta avvenuto tra due dei migliori driver in circolazione, Lando Norris e George Russell.

Il terribile scambio di battute che umilia la Ferrari

Il ‘fattaccio’ è avvenuto al termine della gara a Singapore, che com’è noto è stata vinta dalla Mercedes di Russell. Come riportato dal portale Dna-F1, nel retropodio il pilota della McLaren e e quello delle Frecce d’Argento hanno commentato a modo loro la scarsa competitività della Ferrari a Singapore.

Un rapido scambio di battute che non lascia adito ad interpretazioni di sorta: “con uno scambio di battute abbastanza eloquente. “Erano piuttosto lenti”, ha detto Norris al quale ha replicato subito Russell: “È vero, pensa che per poco non li doppiavo“.