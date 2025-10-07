Niente Serie A, Thiago Motta riparte dall’estero | Sfiderà la Juventus in Champions League

Il tecnico italo-brasiliano torna in pista, e ricomincia la sua carriera di allenatore dall’estero. Sarà avversario proprio della Juve in Champions League.

Lo scorso anno la Juventus ha fallito del tutto la propria stagione, salvata in realtà solo dall’arrivo di Igor Tudor in panchina, che ha portato la squadra almeno alla qualificazione in Champions League. Il progetto targato Thiago Motta infatti portava grandi speranze ed aspettative dalle parti della Continassa. E invece il tecnico italo-brasiliano non è riuscito a dare l’apporto sperato alla squadra.

Dopo un inizio di stagione illusorio, i risultati non sono arrivati, il gioco nemmeno e ad un certo punto il mister ex Bologna e Genoa aveva rotto praticamente con tutta la squadra. Di conseguenza la società, a marzo, ha deciso di esonerarlo. Un addio che dunque certifica un lavoro per nulla positivo fatto dall’allenatore. Ora Motta è svincolato, ma è alla ricerca di una nuova opportunità.

E in seguito alle tante voci che ci sono state in estate sul suo conto, adesso finalmente sembra essere arrivato davvero il suo momento. Infatti l’ex centrocampista è pronto ad accettare una prestigiosa chiamata dall’estero, che gli permetterà di rilanciarsi in maniera definitiva. Vediamo però quale squadra sembra aver deciso di puntare su di lui.

Esonero in vista, chiamato Thiago Motta

Con l’arrivo di questa seconda sosta nazionali, sono diversi i club che stanno pensando di cambiare guida tecnica. Infatti in questo periodo c’è più tempo per un allenatore di conoscere la squadra e la società in generale, senza che questo venga catapultato in una realtà totalmente nuova, con diverse partite ravvicinate da giocare.

Una delle società che sta pensando di cambiare mister è il Monaco. Nonostante il discreto avvio di stagione, i monegaschi hanno intenzione di mandar via Adi Hutter. E tra i nomi pronti a sostituirlo ci sarebbe anche quello di Thiago Motta.

Thiago Motta sfiderà subito la Juventus

Al momento queste sono solo delle semplici voci, che però non sono affatto irrealizzabili. Vedremo nel corso delle prossime ore come andrà il casting per il nuovo tecnico del Monaco, e se davvero ci sarà la cacciata di Hutter.

La cosa certa è che qualora venisse davvero chiamato Thiago Motta, per lui a fine gennaio ci sarà subito la sfida alla Juventus in Champions League.