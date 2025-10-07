Italia in ritiro a Coverciano, Gattuso cambia strategia: fuori Zaccagni e Politano | Tutte le scelte del CT

Con la sosta dei campionati è tempo di tornare a guardare alla Nazionale azzurra. Ecco le ultime dal ritiro di Coverciano, Gattuso prepara le sfide con Estonia e Israele.

Riprende la corsa verso il Mondiale 2026 per l’Italia di Gennaro Gattuso. Gli azzurri sono attesi da due sfide delicate per gli equilibri del Girone I. La Nazionale azzurra affronterà l’Estonia in trasferta, sabato 11 alle ore 20:45. Successivamente ci sarà la sfida interna con Israele, in programma ad Udine martedì 14 alle ore 20:45.

Ieri è ufficialmente partito il ritiro da Coverciano, dove il CT ha dovuto fare i conti con più di un infortunio nel gruppo convocato per le prossime gare. A non aver risposto alla chiamata dell’ex centrocampista sono stati il laziale Zaccagni ed il napoletano Politano, entrambi out per problemi fisici.

Al posto del capitano della Lazio il CT ha convocato Piccoli dalla Fiorentina. Per quanto riguarda il sostituto dell’attaccante partenopea la scelta è ricaduta sul compagno di squadra, Leonardo Spinazzola. Per quanto riguarda gli esordi, c’è stata la prima chiamata per Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna, e per Nicolussi Caviglia, centrocampista della Fiorentina.

Le prossime due gare si preannunciano decisive per tentare di blindare il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali. L’Italia ha nove punti in classifica, come Israele ma con una partita in meno, al comando c’è sempre la Norvegia, con cinque vittorie in altrettanti incontri.

Italia a caccia del Mondiale: le ultime da Coverciano

Gli azzurri sono obbligati a vincere tutte le prossime gare in programma. A partire dalle sfide con Estonia ed Israele, decisive per evitare guai in ottica secondo posto. Durante la sosta di novembre arriveranno poi le ultime sfide con Moldavia e soprattutto Norvegia.

Quest’oggi Gennaro Gattuso tornerà a parlare in conferenza stampa da Coverciano. L’appuntamento con i cronisti è alle ore 14:15.

Le scelte di Gattuso in vista dei prossimi match

Gli infortuni di Zaccagni e di Politano obbligano il CT a cambiare strategia in vista dei prossimi due incontri. La chiamata di Spinazzola in particolare potrebbe far pensare ad un cambio di modulo da parte di Gattuso, orientato ad un 3-5-2.

Altre soluzioni, che privilegiano il modulo 4-1-3-2, portano a guardare all’esterno juventino Cambiaso al posto del napoletano. Dubbi che il commissario tecnico potrebbe sciogliere già oggi, al primo appuntamento con la stampa.