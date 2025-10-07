Ho chiuso per sempre con la Nazionale: si aspettava la convocazione | Tradito da Gattuso

Nuovo polverone intorno alla Nazionale azzurra. Il calciatore si aspettava la chiamata di Gattuso per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Le attese sono state però tradite dalle scelte del CT.

L’Italia è pronta a tornare in campo per disputare altre due gare nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Gennaro Gattuso ha diramato ufficialmente la lista dei convocati, chiamando 27 calciatori per il ritiro a Coverciano in questi giorni.

Gli azzurri scenderanno nuovamente in campo contro Estonia e Israele. Dopo aver vinto le prime due gare da nuovo CT, l’ex centrocampista non può permettersi passi falsi per non perdere ulteriore terreno sulla capolista Norvegia. L’Italia ha agganciato Israele al secondo posto del gruppo I ed ha una giornata in meno rispetto alla selezione mediorientale.

Obbligatorio vincere entrambe le partita per l’Italia. Prima la trasferta in casa dell’Estonia, surclassata per 5-0 al debutto ufficiale del nuovo CT. In seguito gli azzurri torneranno a giocare ad Udine, in un clima di forte contestazione per la presenza di Israele nella competizione che mette in palio il pass per il Mondiale della prossima estate.

Non sono mancate le sorprese nelle convocazioni ufficiali diramate dal commissario tecnico. A partire da due ritorni in azzurro, ovvero Matteo Gabbia e Bryan Cristante. Il difensore del Milan era assente da ottobre 2024. Il centrocampista della Roma invece mancava in azzurro dal giugno dello scorso anno.

Convocati Italia, un big resta fuori dalle scelte di Gattuso

Per quanto riguarda le prime volte, c’è stata la chiamata di Nicolò Cambiaghi del Bologna e di Hans Nicolussi Caviglia, ex Juve oggi alla Fiorentina.

Il CT ha dovuto poi modificare alcune scelte a causa di sopraggiunti infortuni. Parliamo di Mattia Zaccagni, sostituito da Piccoli in attacco e di Politano, che ha lasciato spazio al compagno di squadra Leonardo Spinazzola. E sempre in attacco c’è un’esclusione che ha fatto rumore.

Italia senza Chiesa: nessuna chiamata per l’ex Juve

Parliamo di Federico Chiesa, attaccante classe ’97 in forza al Liverpool. Neanche stavolta l’ex Juve e Fiorentina è stato chiamato dal nuovo commissario tecnico della Nazionale azzurra.

L’ultima gara con l’Italia del calciatore figlio d’arte risale ad oltre un anno fa. La sfortunata sfida contro la Svizzera che ha estromesso gli azzurri da Euro 2024.