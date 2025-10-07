Era tutta una scusa: Sinner ha finto l’infortunio | Si è ritirato per un’altra ragione

Il percorso di Jannik Sinner a Shanghai si è interrotto già al terzo turno nel Masters 1000 in atto in Cina. Ecco la verità dietro il ritiro del tennista altoatesino.

Le condizioni estreme mietono vittime nel Masters 1000 di Shanghai. Jannik Sinner si è ritirato al terzo turno del torneo in Cina, dopo aver lamentato problemi muscolari nel corso del terzo set. Il tennista azzurro aveva vinto il primo set per 7-6. Il secondo è andato invece all’olandese Griekspoor per 7 a 5. Poi nel terzo set, sul risultato di 3-2 per l’olandese, l’altoatesino ha alzato bandiera bianca.

Ma il tennista italiano è solo uno dei tanti atleti ad aver avuto problemi a Shanghai. Novak Djokovic ad esempio ha vomitato durante il match che ha inaugurato la sessione serale prima della gara di Sinner. Il serbo è comunque riuscito a superare il turno contro Yannick Hanfmann.

La gara di Sinner si è praticamente fermata nel quarto game del terzo set. Tormentato dai crampi l’altoatesino è riuscito a colpire la pallina solo da fermo ed aspettando il cambio campo. Nel regolamento del tennis infatti i crampi non sono considerati infortunio e non si può quindi ricorrere al medical time out.

Durante il terzo set, dopo che Sinner ha perso il servizio sul 3 a 2, il fisioterapista è intervenuto in suo soccorso. Ma il trattamento non è bastato ad evitare il ritiro del tennista numero due al mondo.

I dubbi sull’infortunio di Sinner a Shanghai

Le condizioni climatiche sono davvero estreme nel torneo cinese e risuonano forti le parole di Perricard a Shanghai. l tennista francese, dopo aver sconfitto Fritz ha dichiarato: “Mi sembrava di morire in campo.”

Per quanto riguarda il tennista altoatesino non sono scattati nuovi campanelli d’allarme dopo il ritiro dal torneo, il settimo in tutta la sua carriera. Sinner è atteso al ritorno in campo in Arabia Saudita, con l’esibizione di lusso del Six Kings Slam in programma a metà ottobre.

I prossimi impegni di Sinner e la verità sul ritiro

Il ritiro arrivato per problemi muscolari potrebbe esser stato condizionato dall’alto caldo di Shanghai. Più di qualcuno ha infatti ipotizzato che le alte temperature abbiano accentuato il dolore dei crampi muscolari.

Dopo l’esibizione in Arabia dal 20 ottobre ci sarà il torneo 500 a Vienna. Poi sarà il momento di preparare il Masters 1000 di Parigi ed infine concentrarsi sulle ATP Finals di Torino.