“Comunicazione importante per la Juve”: È FUORI DALLA CHAMPIONS | Già esclusi dalla classifica

Come un fulmine a ciel sereno arriva una notizia terribile per la Juve: la Uefa l’ha cacciata dalla Champions, ed è già stata esclusa dalla classifica.

La Champions League della Juventus non è iniziata proprio come ci si aspettava. Nelle prime due gare infatti i bianconeri hanno ottenuto solo due punti. E sebbene il livello degli avversari incontrati non è dei più semplici, ci si aspettava di sicuro di più dai ragazzi di Igor Tudor, soprattutto a livello di prestazioni.

All’esordio allo Stadium infatti i bianconeri hanno pareggiato con un pirotecnico 4-4 contro il Borussia Dortmund. La partita sembrava persa, quando a tre minuti dalla fine la Juve era ancora sotto di due reti. Tuttavia nel finale prima un gol di Vlahovic e poi uno di Kelly hanno concesso alla Vecchia Signora di compiere il miracolo, prendendo un pari che sa quasi di vittoria.

Ben diverso per come è maturato è invece il 2-2 con il Villareal, che invece sembra una sconfitta. Dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo, nella ripresa i torinesi ribaltano la sfida. Ma a pochi minuti dalla fine, su azione di calcio d’angolo, il grande ex Renato Veiga insacca di testa, firmando il definitivo pareggio.

Juventus cacciata dalla Champions League

Il tempo per recuperare in classifica c’è ancora per la Juve, anche se la delusione specie per i due punti persi a Villareal è parecchia. Tuttavia quanto sta accadendo in queste ore ha scatenato l’allarme più totale dalle parti della Continassa.

A quanto pare infatti i bianconeri sarebbero stati esclusi dalla coppa dalle grandi orecchie, tanto che la Uefa avrebbe già estromesso la compagine torinese fuori dalla nuova classifica. La comunicazione arrivata negli uffici juventini è ufficiale, e ha gelato tutti.

L’annuncio che fa rabbrividire i tifosi

”COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER GLI JUVENTINI!! PER RIUSCIRE A VEDERE LA JUVE NELLA CLASSIFICA DELLA CHAMPIONS, È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO ACCETTARE I COOKIES!”.

Con queste parole scritte sul proprio profilo Facebook Luca Mastrangelo, tifoso rivale della Juve, ha preso in giro il popolo bianconero, postando al di sotto una foto della classifica di Champions League dove se non si accettano i coockies, il nome della Vecchia Signora non appare. Uno sfottò bello e buono dunque, che per un attimo ha fatto pensare che le Zebre fossero state fatte fuori dalla competizione.