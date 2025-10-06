Tifosi juventini in festa: comunicato il LICENZIAMENTO UFFICIALE | Comincia una nuova era

L’annuncio del licenziamento ufficiale fa scattare l’euforia tra i tifosi della Juventus. Si apre un nuovo capitolo, con i bianconeri che festeggiano dopo la comunicazione.

La prima parte di stagione in casa Juventus è stata segnata da alti e bassi. Dopo un’estate rivoluzionaria sul piano del calciomercato e non solo, l’annata attuale ha il sapore di banco di prova decisivo per Igor Tudor. L’ex difensore croato la passata stagione è stato chiamato in corsa dopo l’esonero di Thiago Motta.

Lo scorso anno Igor Tudor è riuscito a conquistare al fotofinish la qualificazione alla Champions League, circostanza che piò aver fatto la differenza in sede di conferma del progetto tecnico. Mentre l’allenatore è stato confermato c’è stato un vero e proprio ribaltone nell’organigramma societario della Vecchia Signora.

Fuori l’ex Napoli, Cristiano Giuntoli, e dentro Damien Comolli. Il nuovo direttore generale è stato affiancato da Giorgio Chiellini. Inoltre c’è stata anche la nomina di Francois Modesto come nuovo direttore tecnico.

Un chiaro segnale della necessità di un cambio di rotta radicale nelle ambizioni della società bianconera, che vuole tornare ai vertici del calcio in Italia ed in Europa.

L’ultimo trofeo festeggiato dai tifosi della Vecchia Signora è la Coppa Italia conquistata da Massimiliano Allegri nella stagione 2023-24. L’ultimo scudetto risale invece al 2020, quando sulla panchina bianconera c’era Maurizio Sarri.

Licenziamento ufficiale: tifosi Juve in festa

Questa stagione ci dirà se il cambio nei quadri dirigenziali, solo l’ultimo dei tanti arrivati negli ultimi anni, sarà stato fruttuoso per la squadra bianconera. Il momento più alto dell’inizio di stagione è stato il derby d’Italia, vinto in rimonta ai danni dell’Inter. In Champions League invece sono arrivati due pareggi in altrettante gare.

L’ambiente bianconero è in fermento, con la voglia di tornare a fare la voce grossa in Italia e sognare nuove cavalcate emozionanti in Europa. Nel frattempo arriva la comunicazione di un licenziamento che farà piacere a molti tifosi juventini.

Varriale licenziato dalla Rai: la reazione dei tifosi juventini

Parliamo della vicenda che ha coinvolto Enrico Varriale. Il giornalista è stato licenziato dalla Rai, che ha comunicato di averlo sollevato dall’incarico per “Giusta causa”. Il volto Tv è stato condannato per lesioni e stalking in uno dei due procedimenti penali che lo coinvolgono.

E l’ambiente juventino si è fatto sentire a modo suo sui social. Non è un mistero che il giornalista in questi anni ha attaccato più volte la squadra bianconera, una delle ultime dopo il turno di Champions League, in cui la Juve è stata l’unica italiana a non vincere.