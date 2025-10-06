QUESTO È STALKING: Max Allegri, terribile denuncia | Rischia diversi anni di carcere

Pazzesco Max Allegri, spunta la grave denuncia per stalking. Ora c’è il rischio di una pena detentiva, attesa per la sentenza ufficiale.

La stagione del Milan di Max Allegri sta procedendo a vele spiegate in campionato. Il Diavolo, dopo aver steccato alla prima davanti al pubblico di casa contro la Cremonese, non ha più fallito un appuntamento. Sono state cinque le vittorie consecutive arrivate in casa rossonera, che sono valse la vetta della Serie A in compagnia di Napoli e Roma.

Il Milan ha anche superato senza affanni il Lecce in Coppa Italia. Max Allegri ha spazzato via ogni tipo di dubbi sulla propria voglia di tornare al vertice del calcio in Italia. Ed in una stagione in cui il Diavolo è fuori dalle coppe europee, i tifosi tornano a sognare traguardi importanti in Italia nei prossimi mesi.

A contribuire all’euforia generale intorno ai rossoneri è stata senza dubbio la vittoria per 2-1 contro i campioni d’Italia del Napoli. La squadra partenopea si è arresa a San Siro, senza riuscire a sfruttare la superiorità numerica arrivata nel secondo tempo.

La sfida alla Juventus ha poi chiuso il primo mini ciclo per il Diavolo, che dopo la sosta proverà a tornare in gran forma per continuare il proprio cammino.

Denuncia per stalking, tirato in ballo Allegri

Il ritorno del tecnico ex bianconero in Serie A è stato uno dei temi caldi di questa nuova stagione. I rossoneri non disputano le competizioni europee e tanti tifosi sperano di rivedere il Milan occupare le zone nobili della classifica fino al termine della stagioe.

Un nuovo jolly nel mazzo a disposizione di Allegri sarà un altro ex bianconero come Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha svelato come il tecnico toscano sia stato decisivo per il suo approdo a Milanello. Ma, oltre ad essere un fattore del calciomercato rossonero, l’allenatore è stato anche indirettamente protagonista di una denuncia per stalking.

Difende Allegri e si becca una denuncia per molestie

Il fatto curioso risale all’anno 2014, quando Allegri era allenatore del Milan dopo l’esperienza al Cagliari. La cronaca ci porta a Mantova ed i protagonisti sono due tifosi del Diavolo.

Un impiegato comunale venne più volte denunciato per stalking per aver difeso il tecnico dalle critiche di un altro tifoso, ristoratore di Mantova. La Gazzetta di Mantova parlò di sms continui, post-it lasciati sul locale e biglietti nella posta.