Nel paddock si è scoperto tutto: Bezzecchi ha preso ordini da Rossi | Doveva far male a Marquez

Marc Marquez non festeggia nel migliore dei modi il titolo appena vinto. In Indonesia il pilota spagnolo è rimasto vittima di un incidente

Il primo fine settimana da neo campione del mondo di MotoGP per Marc Marquez è stato un autentico disastro. Il 32enne fuoriclasse di Cervera sabato ha ottenuto un anonimo 6/o posto nella Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia.

Il dramma per fortuna solo sfiorato è andato in scena nella gara della domenica. In occasione del giro d’apertura Marquez è stato tamponato dal pilota dell’Aprilia Marco Bezzecchi: un incrocio fatale per il neo iridato.

Il driver della Ducati è caduto a velocità piuttosto sostenuta urtando con violenza la sua spalla destra e nel giro di qualche minuto è stato trasportato al centro medico del circuito di Mandalika.

Il responso degli accertamenti diagnostici a cui il fuoriclasse di Cervera è stato sottoposto non è dei migliori: si parla infatti di probabile rottura dei legamenti della clavicola della spalla destra, la stessa operata qualche anno fa.

Marquez è furibondo, non se l’aspettava proprio

È stato lo stesso Marquez ai microfoni di DAZN a dare conferma dell’entità del suo infortunio: “Non posso dire di sentirmi a posto, ma tutto sommato poteva addirittura andare peggio. Sembra che i legamenti della clavicola siano rotti, ma è solo un’ipotesi. Stasera volerò a Madrid e mi sottoporrò ad un controllo approfondito per vedere cosa non va“.

Un concetto ribadito ai microfoni di Sky Sport: “Sembra che il problema riguardi il legamento della clavicola. È una rottura o una lussazione. Certamente non è il miglior modo dopo aver vinto il campionato. Parliamo del braccio destro – ha sottolineato Marquez -, ma la clavicola non sarà un problema rispetto a quanto successo negli anni scorsi. Rispetterò il parere dei medici e tornerò in pista quando sarà possibile”.

Infortunio di Marquez, è un complotto ordito da Valentino Rossi

L’incidente di Marquez ha immediatamente fatto il giro dei social, scatenando dibattiti e soprattutto le illazioni di qualche tifoso di Valentino Rossi forse un po’ troppo cospirazionista: “Secondo me è stato un piano ordito da Vale che ha ordinato al suo grande amico Bezzecchi di speronare Marquez“.

La teoria di questo fan del ‘Dottore’ ha trovato più di qualche adepto. In realtà quasi certamente si è trattato semplicemente di uno scontro fortuito e niente di più: a questo punto è probabile che Marquez non possa prendere parte alle ultime gare della stagione. Un forfait comunque indolore.