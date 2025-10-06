Il colpo di scena che non ti aspetti: Steven Gerrard in Serie A | Contratto scannerizzato, ora la firma

Il tecnico inglese con grande sorpresa è pronto ad approdare in Serie A. Un club ha trovato l’accordo con lui in un batter d’occhio, lasciando tutti a bocca aperta.

Quando pensiamo ad uno dei centrocampisti più forti degli anni 2000, tra i nomi che ci vengono in mente c’è senza dubbio quello di Steven Gerrard. Una vita al Liverpool, una carriera con i fiocchi. Trionfi, successi, gol ed assisti, ma soprattutto l’impressione di aver lasciato un vero e proprio segno nel mondo del calcio, soprattutto in quello inglese. Una vita al Liverpool, al netto dei tanti corteggiamenti ricevuti, prima di chiudere la carriera in MLS.

Anche da allenatore aveva iniziato con i Reds, ovviamente nelle selezioni giovanili. Poi il grande salto. Prima i Rangers, poi l’Aston Villa. Il bagliore dei soldi lo ha portato per un paio d’anni in Arabia Saudita, dove si è senza dubbio riempito le tasche, ma non ha sfondato nel ruolo di tecnico. Ora è svincolato da qualche mese.

Ma la grossa chance di rimettersi in gioco sembra essere già arrivata. E con grande sorpresa da parte di tutti, questa potrebbe essere giunta proprio dalla Serie A. A quanto pare infatti un club ha deciso di puntare su di lui e di offrirgli la panchina, lasciando tutti senza parole.

Gerrard in Serie A in maniera inattesa

Sono diversi i club italiani che stanno valutando la posizione dei propri allenatori, a causa dei risultati per nulla eccellenti ottenuti fino ad ora. Questi di conseguenza valutano anche le possibili alternative.

I nomi presenti sui taccuini delle società sono diversi, e tra questi con grande sorpresa c’è anche quello di Steven Gerrard, mai prima ad ora accostato al nostro campionato. Ma quale squadra sta pensando di portarlo in panchina?

Pronto il contratto per la leggenda inglese

Uno dei club che sta valutando di sicuro l’esonero del proprio tecnico è il Genoa. Dopo la sconfitta con il Napoli la posizione di Patrick Vieira rimane fortemente in bilico, e non sarebbe da escludere un suo esonero nelle prossime ore.

Di conseguenza il Grifone sta valutando i nomi di diverse possibili alternative al francese, e tra questi c’è un candidato a sorpresa, vale a dire proprio Steven Gerrard.