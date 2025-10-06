Ha rifiutato la convocazione: Gattuso non ci può credere | Proprio come ha fatto Acerbi

Il ct azzurro è rimasto senza parole: un calciatore ha rifiutato la convocazione, proprio come ha fatto qualche mese fa Francesco Acerbi.

Vestire la maglia della propria nazionale è per tanti un sogno che si avvera, o comunque un obiettivo da raggiungere per tutti i calciatori che giocano ad alto livello. Avere il sostegno di un paese intero è qualcosa di magico, e che ti farà restare vivo per sempre. Soprattutto nel caso in cui si riuscisse a vincere qualcosa, o comunque a fare un cammino importante in qualche competizione.

Tuttavia non mancano di certo le eccezioni. Infatti è capitato non poche volte che qualche calciatore ha deciso di declinare la convocazione della propria selezione. Uno di quelli che riguarda l’Italia, e che ha fatto parecchio rumore ultimamente, è stato Francesco Acerbi. Il difensore centrale interista come ben sappiamo ha rifiutato la chiamata di Luciano Spalletti a giugno scorso, per delle frizioni con il ct.

Proprio in queste ore però è venuto alla luce un altro caso di questo tipo. Nei giorni scorsi infatti un giocatore azzurro avrebbe chiuso le porte in faccia al mister, rifiutando di aggregarsi alla squadra. Una scelta da non credere dunque, che ha lasciato senza parole Gennaro Gattuso.

Rifiutata la convocazione

In queste ultime settimane, Federico Chiesa sembra essere tornato in forma. Un gol segnato nel weekend, e tante buone prestazioni, gli sono rivalse grande considerazione al Liverpool. Lo stesso però sta accadendo in nazionale, dove Gennaro Gattuso ci sta facendo più di un pensierino.

Di recente però come detto l’ex juventino avrebbe rifiutato la convocazione. Ma non quella dell’Italia, bensì proprio dei Reds. Infatti stando a quanto riportato da dnaosside su Instagram, l’attaccante non ha seguito la squadra nella trasferta di Champions League con il Galatasaray per una sua scelta personale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DNA Offside (@dnaoffside)

La rivelazione del tecnico

In realtà tale notizia, che aveva lasciato tutti basiti, è stata subito smentita dal tecnico del Liverpool Arne Solt.

L’allenatore infatti ha spiegato che l’assenza di Chiesa era dovuta ad un problema fisico, e alla sua volontà di non rischiarlo in vista del successivo match di Premier League contro il Liverpool. Caso rientrato dunque, con buona pace anche di Gattuso, che può contare sulla serietà del ragazzo.