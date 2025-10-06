Cataclisma in Lega Calcio: l’Italia perde un posto in Champions | La UEFA ci considera un campionato finito

Terremoto in Lega Calcio, il campionato italiano è destinato a perdere un posto in Champions League. Per la UEFA la Serie A conta sempre di meno.

Di recente si è concluso il secondo turno della prima fase della Champions League. La massima competizione europea è alla seconda stagione con il nuovo format, che ha superato i classici gironi, per abbracciare una classifica generale modello campionato.

Le squadre italiane hanno sfiorato l’en plein nella seconda giornata di Champions. Prima ci sono state le vittorie di Inter ed Atalanta. Gli orobici hanno superato per 2-1 in casa il Club Brugge, mentre la Beneamata si è imposta con un netto 3-0 sullo Slavia Praga.

Il giorno successivo è arrivata la prima vittoria del Napoli nella competizione. I campioni d’Italia hanno superato, non senza fatica, lo Sporting Lisbona allo stadio Maradona. Assoluto protagonista Rasmuss Hojlund, che ha realizzato una doppietta da applausi, grazie a due assist di Kevin De Bruyne.

Il poker di vittorie è stato però solo accarezzato dalle squadre che rappresentano il campionato italiano nella massima competizione UEFA. La Juve infatti non è andata oltre il pareggio in casa del Villarreal. I bianconeri erano riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale degli spagnoli, portandosi sul 2-1 con le reti di Gatti e Conceicao. A fissare il risultato sul pareggio è stato l’ex Veiga, che ha segnato al novantesimo minuto il gol del 2-2.

Italiane in Champions League: salta un posto

Come sempre al termine del turno di Champions League viene aggiornata la situazione relativa al ranking UEFA. Ricordiamo che al termine della stagione calcistica i primi due campionati in graduatoria avranno uno slot in più a disposizione per la massima competizione europea.

Alla Serie A toccò questo privilegio nella stagione 2023/24, quando il Bologna si qualificò in Champions nonostante fosse arrivato quinto in campionato.

Quinta italiana in Champions: il ranking parla chiaro

La situazione attuale è ben diversa da quanto accaduto due stagioni fa. Lo scorso anno Inghilterra e Spagna hanno usufruito dello slot in più grazie al ranking UEFA, anche per via della vittoria del Betis nelle semifinali di Conference League ai danni della Fiorentina.

Al momento il ranking attuale recita: 1. Inghilterra (6.227 pt), 2 Danimarca (6.125 pt), 3 Portogallo (6.000 pt). L’Italia staziona in sesta posizione, dietro a Cipro e Germania.