ULTIM’ORA CALCIOPOLI: scoppia una nuova indagine | Milan nei guai: retrocesso come la Juve

Calciopoli non è ancora finita. A quasi venti anni dallo scandalo che portò alla retrocessione della Juve nuove accuse coinvolgono il Milan. Ecco l’annuncio che cambia tutto.

Se c’è uno spartiacque tra le vicende della Serie A a metà anni 2000 quello non può che essere lo scandalo rinominato Calciopoli. Nel maggio del 2006 il campionato italiano venne investito dal caso giudiziario, che coinvolse società, Federcalcio, Associazione Italiana Arbitri e Lega Serie A.

Le conseguenze furono impressionanti, sia dal punto di vista giudiziario che da quello sportivo. Dalle intercettazioni telefoniche emerse una fitta rete di azioni criminose, volte ad influenzare arbitri e designatori dei direttori di gara. La società colpita duramente fu la Juventus, che perse due scudetti e retrocesse in Serie B in seguito ai risvolti giudiziari.

I bianconeri scontarono anche nove punti di penalizzazione nella prima stagione in cadetteria della loro storia. Altre pene vennero inflitte alla Fiorentina, che dovette scontare 15 punti di penalità nella stagione successiva. Stessa sorte per la Lazio, che venne colpita da tre punti di penalizzazione nella stagione 2006-07.

Anche il Milan venne ritenuto colpevole. Nella stagione 2005-06 furono 30 i punti detratti in classifica ai rossoneri. Nel campionato successivo vennero inflitti 8 punti di penalizzazione per il Diavolo.

Si riapre Calciopoli: le accuse al Milan

Pietra angolare dello scandalo emerso nel 2006 è stata la figura di Luciano Moggi, storico dirigente della Juventus. Per dodici anni è stato direttore sportivo della Vecchia Signora, prima della radiazione sopraggiunta proprio dopo Calciopoli.

E l’ex dirigente è tornato a parlare della vicenda giudiziaria che lo ha allontanato definitivamente dal calcio, gettando accuse pesanti sulla società rossonera. Ecco quanto dichiarato a La Gazzetta dello Sport.

Moggi a sorpresa: le accuse al Milan durante Calciopoli

L’ex dirigente ha raccontato: “Nel 2004 noi e il Milan eravamo in lotta per lo scudetto. Carraro cercava di favorire i rossoneri di cui in passato era stato presidente.” Moggi parla di una presunta richiesta di Carraro nei confronti di Rodomonti, volta a non aiutare i bianconeri all’epoca.

Parole dure che mostrano come lo scandalo che ha investito il campionato italiano quasi venti anni fa si porta dietro ancora scorie e polemiche. I tifosi da sempre si sono divisi sul tema delle sanzioni applicate a Moggi e la Juventus, da un lato c’è chi le ha considerate fin troppo lievi, dall’altro chi le ha giudicate sproporzionate rispetto alle altre squadre coinvolte.