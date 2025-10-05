Tragedia sfiorata a Singapore: Sainz collassa durante il GP | Soccorso immediato a fine gara

È stata sfiorata la tragedia a Singapore. Carlos Sainz ha avuto un malore nel corso del GP asiatico. Necessario l’intervento dei soccorsi a fine gara.

L’addio alla Ferrari non è certo stato indolore per Carlos Sainz. Al termine della scorsa stagione il pilota spagnolo ha lasciato il team di Maranello per far spazio a Lewis Hamilton. Il classe ’94 è invece ripartito dalla Williams, una nuova sfida nello storico team britannico, che dopo un avvio di stagione in salita sta regalando le prime soddisfazioni al pilota di Madrid.

Dopo aver conquistato appena un punto nelle prime quattro gare, Carlos Sainz è riuscito ad invertire la tendenza. La sua Williams si è piazzata in top 10 nelle tappe di Miami, Imola e Monaco, prima di una nuova serie di risultanti deludenti.

A Baku però è arrivata la svolta, Sainz è riuscito a trovare il primo podio stagionale, arrivando terzo nel GP azero. Un risultato che mancava da tempo e che regala nuove speranze alla casa britannica, soprattutto in ottica futura. Lo spagnolo spera di riportare la casa britannica a lottare per i piani alti della classifica.

Questo fine settimana si è corsa la diciottesima tappa del Mondiale di Formula 1, a Singapore. Uno dei Gran Premi più affascinanti e fisicamente estenuanti per i piloti di Formula 1. Ha del clamoroso quanto accaduto al pilota spagnolo sul circuito di Marina Bay.

Malore per Sainz a Singapore: il racconto del pilota

Quello di Singapore è da sempre un appuntamento speciale per Carlos Sainz. Nel 2023 il pilota madrileno compì un capolavoro tattico, sfruttando il weekend negativo delle Red Bull. L’allora pilota della Ferrari conquistò pole e primo posto in gara.

Quella fu l’unica tappa del Mondiale non vinta dalla Red Bull. E proprio in quella occasione il pilota iberico ha raccontato di aver subito un malore in gara, ecco cosa è accaduto.

Sainz e il malore in gara a Singapore

Il pilota spagnolo ha raccontato di aver quasi perso i sensi durante il GP di Singapore, poi vinto con la sua Ferrari. Sainz ha accusato una disidratazione estreme in pista, rischiando di svenire per la fatica durante la tappa di Marina Bay.

L’ennesima dimostrazione di quanto sia complicata la tappa asiatica per i piloti di Formula 1. Tra i circuiti cittadini quello di Marina Bay è storicamente ricco di sorprese, colpi di scena ed anche fuori programma inaspettati.