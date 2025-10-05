Stampata la maglia numero 5: Bonaventura firma in Serie A | Sarà la sua last dance

Di ritorno dall’Arabia Saudita si prospetta un clamoroso ritorno in Serie A per Giacomo Bonaventura. La firma del centrocampista è imminente

Quattordici anni di carriera ad altissimi livelli distribuiti in tre grandi club del campionato italiano. Il percorso compiuto da Giacomo Bonaventura, trequartista di talento originario di San Severino Marche, è stato ricco di soddisfazioni e di momenti esaltanti.

Jack, come lo chiamano da sempre tifosi e amici, ha mosso i suoi primi passi da calciatore nel settore giovanile dell’Atalanta, come al solito in pole position nella scoperta di giovani talenti da far crescere e da valorizzare.

Proprio con la maglia nerazzurra addosso Bonaventura si è tolto le prime soddisfazioni professionali mettendo in mostra il suo non comune talento. Per quattro stagioni consecutive, dal 2010 al 2014, si è imposto come uno dei giovani più promettenti del calcio italiano.

Centrocampista offensivo in possesso di una visione di gioco non indifferente e dotato di un fiuto del gol degno di un attaccante, Bonaventura ha attirato l’attenzione di tutti i club più importanti del nostro campionato.

Bonaventura e un percorso da grande con le grandi

Infatti nell’estate del 2014 con un blitz a sorpresa nelle ultime ore di mercato fu il Milan a sbaragliare la concorrenza e ad aggiudicarsene le prestazioni. Bonaventura riuscì dunque a coronare il sogno di giocare in una grande squadra.

A Milanello ‘Jack’ è rimasto per sei stagioni, fino all’estate del 2020: svincolatosi dai rossoneri che lo considerarono quasi giunto al capolinea del suo percorso agonistico, trovò nella Fiorentina l’unico club disposto a credere ancora in lui.

Il ritorno in Serie A è questione di giorni

Una fiducia ampiamente ripagata, visto e considerato che in maglia viola Bonaventura ha forse offerto il rendimento più alto di tutta la sua carriera. In quattro anni il trequartista marchigiano ha collezionato gol e assist in quantità industriali, tanto da convincere l’allora CT azzurro Luciano Spalletti a convocarlo in Nazionale a tre anni dall’ultima apparizione.

Nella stagione 2024-2025 Bonaventura ha seguito l’esempio di moltissimi suoi colleghi, accettando l’offerta di un solo anno di un ricchissimo club dell’Arabia Saudita, l’Al-Shabab. Ora a 36 anni compiuti ‘Jack’ sembra a un passo dal clamoroso ritorno in Serie A: secondo alcune indiscrezioni sarebbe il Parma il club pronto ad ingaggiarlo a parametro zero. Nei prossimi giorni dovrebbero emergere importanti novità in proposito.