Roma, che disastro: SCONFITTA 3-0 A TAVOLINO | Sono tornati i tempi di Fonseca

Disastro Roma, rischia una nuova sconfitta per 3-0 a tavolino, come successe qualche anno fa ai tempi di Fonseca.

Correva l’anno 2021 quando sulla panchina della Roma sedeva Paulo Fonseca. La squadra giallorossa si rese protagonista di un episodio più unico che raro, difficilmente immaginabile a certi livelli calcistici. In occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia, la squadra capitolina venne sconfitta dallo Spezia, prima sul campo e poi tramite le decisioni ufficiali del giudice sportivo.

La Roma in quell’occasione perse a sorpresa contro lo Spezia per 4-2. Ma la beffa ulteriore arrivò in seguito alla revisione del risultato in 3-0 a tavolino per via di un errore marchiano commesso dalla panchina giallorossa. La squadra guidata da Fonseca in quella occasione operò sei sostituzioni in gara, quando il regolamento ne permette solo cinque.

Durante il primo tempo supplementare della sfida il tecnico portoghese operò due cambi finali, quando ne aveva già sfruttati quattro. La Roma perse due giocatori per espulsione, il portiere Pau Lopez ed il difensore Gianluca Mancini.

Paulo Fonseca gettò nella mischia il vice portiere Fuzato ed il difensore Ibanez, operando una sostituzione di troppo rispetto a quanto consentito dal regolamento. Una svista clamorosa, che gettò ombre sull’operato di allenatore e staff tecnico, colpevoli di una leggerezza troppo vistosa a certi livelli.

Roma da incubo, dai sei cambi ai tre rigori sbagliati

Anche ieri sera, in Europa League, la Roma è stata protagonista di una situazione paradossale. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini si è trovata in svantaggio contro il Lille, ma nella ripresa ha avuto la chance per pareggiare la sfida europea.

A pochi minuti dal novantesimo l’arbitro ha concesso un calcio di rigore per i padroni di casa, in seguito a un fallo di mano della difesa transalpina. Dagli undici metri si è presentato Dovbyk, che si è fatto ipnotizzare dal portiere Ozer. L’arbitro però ha deciso di far ripetere il rigore, a causa dell’errata posizione del portiere.

Cambio rigorista e sconfitta a tavolino: cosa dice il regolamento

Secondo tentativo e medesimo risultato. Ozer para il tiro dell’ucraino, ma l’arbitro non omologa il calcio di rigore. La terza occasione la prende Matias Soulè, e anche lui si lascia ipnotizzare dal portiere del Lille.

Il fatto di aver cambiato rigorista in corsa ha fatto rizzare le antenne a più di un tifoso. C’è chi ha pensato a sanzioni in arrivo, fino alla sconfitta a tavolino. Ma il regolamento ufficiale non prevede alcun tipo di punizioni in questo caso.