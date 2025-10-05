Hanno provato ad avvelenare Sinner: terrore nel circuito ATP | Le analisi non lasciano scampo

Torna l’entusiasmo intorno a Jannik Sinner dopo la vittoria nel torneo di Pechino ma una clamorosa indiscrezione sconvolge tutto l’ambiente

I cambiamenti preannunciati in seguito alla sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale di Flushing Meadows hanno iniziato subito a produrre risultati. Nella vittoria di Jannik Sinner all’Atp 500 di Pechino si sono intraviste le prime novità nel suo stile di gioco.

Un servizio più robusto e incisivo, improvvise variazioni di ritmo e soluzioni alternative come palle corte e discese a rete più frequenti in grado di garantire una maggiore imprevedibilità. Questa varietà di opzioni ha bisogno di trovare ulteriori verifiche.

L’occasione ideale è un torneo di altissimo livello come il Masters 1000 di Shangai a cui Sinner prenderà parte in qualità di campione in carica. Il campione altoatesino del resto ha due obiettivi da raggiungere.

Il primo è la riconquista in tempi ragionevoli del primato nel Ranking Atp che ora appartiene ad Alcaraz mentre il secondo è cancellare il divario, apparso piuttosto ampio agli Open degli Stati Uniti, nei confronti del fuoriclasse spagnolo.

Il gesto di Sinner non passa inosservato

Nelle ultime ore però, proprio in vista del Masters 1000 di Shangai, sta circolando una voce a dir poco clamorosa, un’indiscrezione che parte da un gesto compiuto da Sinner a Pechino in occasione dei consueti cambi di campo .

Il fuoriclasse altoatesino ha in effetti destato parecchia curiosità a causa di un suo strano e inedito rituale: ogni volta che apriva una nuova bottiglia d’acqua Sinner sputava via il primo sorso. Una mossa che ha aperto degli interrogativi tra i tifosi e tra gli stessi addetti ai lavori: ci si è chiesti quali fossero le ragioni di un gesto del genere.

Sinner ha paura di essere avvelenato

La mossa di per sé non ha una spiegazione di carattere tecnico: secondo qualcuno è molto semplicemente un’abitudine, un rituale per sciogliere la tensione e ritrovare la giusta concentrazione tra un punto e l’altro.

C’è invece chi sostiene che sputando via il primo sorso Sinner riesca ad eliminare alcune microplastiche presenti nelle bottiglie d’acqua e che le analisi da laboratorio hanno più volte rivelato. Sta di fatto che il gesto è diventato ormai virale tanto da sollevare un ampio dibattito tra i tifosi in particolare sui social. In tutto questo il tennista di San Candido è già partito per Shangai.