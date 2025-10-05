CIAFFF! CHE SCHIAFFO: rissa nello spogliatoio della Juve | Tudor si mette in mezzo per separare

Volano ceffoni nello spogliatoio della Juve. Le immagini dello schiaffo hanno colto di sorpresa i tifosi sul web. Può intervenire direttamente Tudor.

Dopo un ottimo avvio di stagione la Juventus di Igor Tudor è incappata in una serie di pareggi che hanno aperto il dibattito intorno al futuro della squadra bianconera. In campionato sono arrivate tre vittorie alle prime tre giornate, con la conquista del derby d’Italia contro l’Inter come apice della partenza perfetta della Vecchia Signora.

La vittoria in rimonta contro gli acerrimi rivali in campionato però non ha avuto effetto galvanizzante in termini di risultati per i bianconeri. Prima è arrivato il pirotecnico pareggio per 4-4, contro il Borussia Dortmund, all’esordio in Champions League. Successivamente sono arrivati altri due segni ‘X’ in campionato, prima contro il Verona e poi con l’Atalanta.

I bianconeri si mantengono ai piani alti della classifica di Serie A, ma l’impressione è che la squadra guidata dal tecnico croato potesse raccogliere qualcosa in più nelle ultime uscite. A preoccupare l’ambiente juventino è la poca solidità difensiva, a partire dal portiere Di Gregorio, e la scarsa vena realizzativa dei nuovi attaccanti arrivati in estate.

Sia David che Openda stanno faticando a trovare la via del gol. L’exploit iniziale di Vlahovic non ha aiutato i due volti nuovi dell’attacco bianconero, in attesa di capire quale sarà il futuro del centravanti serbo. L’ex Fiorentina ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, ed il mercato di riparazione si preannuncia decisivo per l’attaccante classe 2000.

Volano schiaffi nello spogliatoio della Juve: il video sul web

In attesa delle prossime sfide, che saranno decisamente importanti per un primo bilancio stagionale, c’è un video sul web che mostra cosa accade nello spogliatoio bianconero.

Sul profilo ufficiale TikTok della Juventus è stato diffuso un girato all’interno degli spogliatoi juventini. In apertura della clip si vede Manuel Locatelli schiaffeggiare, in modo scherzoso, il compagno di squadra Cambiaso. Il laterale bianconero, intento a lavarsi i denti nel momento, riprende il centrocampista con un sussurrato: “Piano!”

Goliardia e clima disteso nello spogliatoio juventino

Nulla di drammatico quindi, ma un sano momento di goliardia all’interno dello spogliatoio della squadra bianconera. Altri protagonisti della clip sono i due portieri non titolari della Vecchia Signora, ovvero Perin e Pinsoglio.

Sul web fioccano i commenti in particolare sul terzo portiere bianconero, che raccoglie l’affetto di tanti tifosi per il semplice fatto che non si vede mai in campo.