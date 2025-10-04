Voglio continuare a fare gol: Immobile riparte dalla Serie D | Accordo trovato con il club

Il bomber campano è pronto a ripartire addirittura dalla Serie D, per continuare a fare gol a raffica: ha già trovato l’accordo definitivo con il club.

Uno dei bomber più importanti che il calcio italiano ha avuto nel corso degli ultimi anni è senza dubbio Ciro Immobile. Il centravanti napoletano ha segnato praticamente in tutte le squadre in cui ha giocato, fatta eccezione per lo scarso rendimento avuto nelle esperienze estere al Borussia Dortmund e al Siviglia. Le cose migliori però Ciruzzo le ha fatte alla Lazio.

Infatti il centravanti è diventato capitano e simbolo della squadra biancoceleste, conquistando il cuore dei tifosi a suon di gol e grandi prestazioni. Con il passare degli anni però Immobile è diventato sempre meno importante per gli Aquilotti, e due estati fa ha lasciato la Capitale per trasferirsi in Turchia, al Besiktas. Il suo esilio però è durato un solo anno, visto che adesso è tornato in Serie A, al Bologna.

In rossoblù però purtroppo le cose non sono andate per il meglio. Al suo esordio stagionale, guarda caso contro la Roma, l’attaccante ha riportato un grave infortunio, che lo tiene tutt’ora ai box, e lo vedrà fare ritorno in campo solamente nella seconda metà di ottobre, se le cose andranno per il meglio,

Immobile in Serie D

Nei giorni scorsi proprio su Immobile sta circolando una voce che lo vorrebbe protagonista addirittura in Serie D. Tuttavia si è trattato di un semplice scambio di persona e di una somiglianza importante tra lui ed un altro calciatore.

Stiamo parlando di Fabio Longo, centravanti che sta facendo la storia della categoria dei dilettanti, tanto che secondo le statistiche avrebbe toccato quota 203 gol. Numeri da capogiro per lui, capitano e trascinatore dell’Afragolese, che come detto viene paragonato per varie ragioni a Ciro Immobile.

Gol e somiglianza, è il Ciro Immobile dei dilettanti

Per il ruolo ricoperto e per i tanti gol messi a segno in carriera, Longo viene accostato appunto a Ciro Immobile. Tuttavia c’è una sorta di somiglianza anche fisica tra i due.

I lineamenti dei calciatori sono molto simili tra loro, come possiamo vedere nella foto presente di sopra, tanto che spesso e volentieri qualcuno li ha addirittura scambiati.