Sta succedendo davvero: MOGGI TORNA ALLA JUVE | Niente incarichi ufficiali, sarà consigliere di Tudor

Il ritorno di Luciano Moggi in casa Juventus è pronto a diventare realtà. Niente incarichi ufficiali per l’ex dirigente bianconero, ecco cosa farà al fianco di Igor Tudor.

In casa Juventus torna di moda il nome di Luciano Moggi. L’ex dirigente della Vecchia Signora, dal 1994 a metà anni 2000 direttore generale della società bianconera, ha svelato un particolare retroscena che coinvolge Igor Tudor. L’allenatore ed ex difensore della Juventus è nel pieno di una fase cruciale della stagione bianconera, dove di recente sono arrivati tre pareggi consecutivi.

La partenza stagionale in Serie A è stata a razzo. Tre vittorie nelle prime tre di campionato, compresa la rimonta da batticuore contro l’Inter, nel derby d’Italia giocato in casa. Poi il pirotecnico pareggio arrivato con il Borussia Dortmund all’esordio in Champions League. In seguito altri tre segni ‘X’ per i bianconeri, prima contro l’Hellas Verona, poi contro l’Atalanta in casa e infine con il Villareal.

Il prossimo incontro in campionato sarà un banco di prova decisivo per misurare le ambizioni dei bianconeri in Serie A. La Juve infatti ospiterà il Milan del grande ex, Massimiliano Allegri, che nell’ultimo turno di campionato si è sbarazzato del Napoli di Antonio Conte.

Il tecnico livornese ha vinto tanto con la Juve, 5 scudetti e altrettante Coppe Italia, oltre a 2 Supercoppe italiane. I fasti legati alla gestione di Allegri in bianconero hanno riportato alla mente l’epoca vincente della Juve al tempo proprio di Moggi, che ha parlato del momento della Vecchia Signora in queste prime battute stagionali.

Moggi a cuore aperto sulla Juve: retroscena Tudor

L’ex dirigente bianconero, radiato dopo i fatti di Calciopoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dello stato di forma della Juventus di Tudor. Moggi ha dichiarato: “Se la Juve gira può arrivare tra le prime quattro. Io però l’avrei costruita con un centrocampista in più e meno attaccanti.”

L’ex DG ha poi dato un consiglio a Tudor sulla gestione di Vlahovic, che secondo Moggi dovrebbe partire sempre dalla panchina. Poi l’ex dirigente ha svelato un retroscena che coinvolge direttamente il tecnico.

Moggi consigliere di Tudor: suggestione Juve

Elogiando il tecnico come ‘Vero leader’, Moggi ha svelato un particolare che coinvolge l’ex difensore: “Tudor ha una barca, sapete come l’ha chiamata? Moggi.” Una circostanza che ha aperto a voci e rumors che vorrebbero l’ex DG come consigliere personale del tecnico juventino.

Legame non ufficializzato e che in ogni caso non potrebbe esserlo di fatto. Ricordiamo come Moggi sia stato infatti radiato dal calcio, con l’ultima sentenza in tal senso che arrivò nel 2017.