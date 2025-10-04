Registrazione all’ufficio anagrafe riuscita: il Brasile scippa un gioiello all’Italia | Gravina non è riuscito a convincerlo

Il Brasile è pronto a scippare l’Italia del gioiello in vetrina. Avviate le procedure anagrafiche per la naturalizzazione del talento, figlio d’arte di un ex Serie A.

Il futuro delle Nazionali passa anche da battaglie legali che si svolgono lontano dal rettangolo di gioco. L’Italia ha una tradizione importante di giocatori oriundi, in particolare provenienti da Argentina o Brasile. In particolare i calciatori nati in terra brasiliana sono i secondi nella classifica di oriundi che hanno giocato in azzurro, preceduti solo dagli argentini.

Sono 13 i calciatori brasiliani che hanno difeso i colori della Nazionale azzurra. Da José Altafini e Sormani, passando per Thiago Motta ed Emerson Palmieri in tempi più recenti. Il record di presenze va però al centrocampista Jorginho, che in azzurro ha disputato 57 partite con l’Italia, condite da 5 reti e da un Europeo vinto da protagonista nel 2021.

Molto più raro è il percorso inverso, ovvero trovare un calciatore nato italiano che decide di difendere i colori di un’altra nazionale. In tal senso l’esempio più eclatante è rappresentato da Gianluca Lapadula. Attaccante classe ’90, nato a Torino da madre peruviana, che dopo aver debuttato con l’Italia di Ventura acquisì la nazionalità peruviana.

Nei giorni scorsi però è emersa una notizia che fa rizzare le antenne ai vertici federali, con Gabriele Gravina in prima fila. Il Brasile ha messo nel radar un giovanissimo attaccante italiano, figlio d’arte di un ex calciatore di Serie A.

Attenta Italia, il Brasile ti scippa il talento offensivo

A finire nelle mire della nazionale verde-oro, che ha scelto Carlo Ancelotti come allenatore, è Samuele Inàcio. Figlio del calciatore brasiliano Inacio Pià, ex di Napoli ed Atalanta tra le altre, l’attaccante è nato a Torino da madre italiana.

Il classe 2008, tesserato nelle giovanili del Borussia Dortmund, ha fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili dell’Italia. Nel campionato europeo Under 17 di quest’anno si è anche laureato capocannoniere del torneo.

Il Brasile tenta lo sgambetto all’Italia

La crescita esponenziale del giovane attaccante non è di certo sfuggita agli addetti ai lavori. In particolare la federazione brasiliana sembra intenzionata a scipparlo alla Nazionale azzurra.

Secondo quanto riportato dal sito Gianlucadimarzio.com, il Brasile ha intenzione di aggregarlo in verdeoro prima del prossimo Mondiale Under 17, in programma a novembre in Qatar. Le prossime settimane si preannunciano dunque decisive.