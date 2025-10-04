La Marotta League colpisce ancora: corrotto il calendario della Champions | Ceferin non ha mosso un dito

Si torna a parlare di Marotta League, ma stavolta nel mirino delle critiche ci finisce il calendario della Champions League. Ecco la provocazione che tira in ballo anche Ceferin.

È diventato un modo di dire molto in voga negli ultimi anni quello della Marotta League per riferirsi alla Serie A. Lo sfottò, creato dai detrattori dell’Inter in Italia, punta a presunti favori arbitrali ricevuti dalla squadra nerazzurra nelle ultime stagioni.

Prima de termine della stagione 2023-24, vinta dalla Beneamata con Simone Inzaghi in panchina, il termine è iniziato a spopolare sui social. I detrattori dell’Inter puntano all’influenza che il presidente nerazzurro, ex dirigente della Juve, avrebbe nei confronti della classe arbitrale nel campionato italiano.

Uno dei tanti sfottò che caratterizzano da sempre la storia della Serie A. Il termine nasce e si diffonde in ambienti social legati al tifo per la Juventus. E proprio la squadra bianconera è da sempre vista come oggetto di aiuti arbitrali da parte delle tifoserie avverse alla Vecchia Signora.

Un gioco delle parti che coinvolge la stragrande maggioranza di tifosi sul web e che punta alla vittoria dello scudetto della seconda stella da parte della squadra milanese. I tifosi anti interisti hanno presto fatto loro il modo di dire, che stavolta travalica i confini calcistici del nostro paese e punta dritto a quanto accade in Champions League, ecco tutti i dettagli.

La Marotta League sbarca in Champions: la provocazione sul web

Si è da poco conclusa la seconda giornata della fase a campionato della Champions League. L’Inter è l’unica delle squadre italiane a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti della nuova stagione europea.

Se per Atalanta e Napoli sono arrivate le prime vittorie, per la Juventus ci sono stati due pareggi in altrettante gare. E la pagina Facebook, di chiara ispirazione bianconera, chiamata ‘Io non compro la gazzetta’, punta il dito sul calendario della massima competizione europea.

L’Inter e il calendario in discesa in Champions

La pagina social ha elencato le prime quattro sfide Champions dell’Inter, messe a confronto con quelle della Juve. Per i nerazzurri sono state sortegggiate: Ajax, Slavia Praga, Union SG e Kairat, non avversari di primissima fascia.

I bianconeri hanno affrontato Borussia Dortmund e Villarreal ed ora se la vedranno con Real Madrid e Sporting Lisbona. Appare evidente come il sorteggio delle gare iniziali abbia sorriso di più alla squadra guidata da Beppe Marotta.