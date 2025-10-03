Ti aspetto alla Continassa, sarai il nuovo DS | Sorpresa Comolli, punta sulla leggenda milanista

La Juve ha scelto il nuovo direttore sportivo: Damien Comolli ha deciso di puntare su una leggenda milanista, lasciando tutti i tifosi e gli addetti ai lavori senza parole.

Dopo il fallimento del progetto dello scorso anno, la Juventus ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione. Tanto a livello di rosa è cambiato. Diversi calciatori, su cui aveva puntato Thiago Motta lo scorso anno, hanno fatto le valigie, venendo sostituiti da altri uomini. Ma i principali cambiamenti sono arrivati a livello dirigenziale.

John Elkann ha mandato via Cristiano Giuntoli, e ha messo al comando della situazione un profilo inedito, Damien Comolli. Il francese ricopre l’incarico di direttore generale, e sta avendo pieni poteri. Allo stesso modo però è cresciuto il ruolo operativo di Giorgio Chiellini, ed è entrato nell’organigramma societario un altro transalpino, Francois Modesto.

Adesso però per la Vecchia Signora manca un solo tassello, ovvero il direttore sportivo. Sono tanti i nomi che vengono accostati al club bianconero, ma uno su tutti sembra essere stato individuato proprio da Comolli come uomo ideale per diventare il nuovo ds della Juve. Si tratta di una leggenda milanista, pronto a tradire i colori che ha portato addosso, in campo e in società, per una vita intera.

Ecco il nuovo ds della Juventus

Nel corso degli ultimi mesi tanti dirigenti sono stati accostati alla Juventus. Uno dei più recenti è ad esempio Ottolini. Ma proprio in queste ore è saltato fuori il profilo di una vecchia gloria del Milan, pronta a tornare al lavoro in Italia.

Stiamo parlando di Leonardo, ex fuoriclasse del Milan, che ha ricoperto anche ruoli dirigenziali in rossonero, oltre che quello di allenatore, e che è pronto a tornare in pista dopo l’addio di qualche anno fa al PSG.

Tradimento terribile per il Milan

Al momento questa è solo un’idea, ma qualora si rivelasse realistica, non sarebbe la prima volta che Leo andrebbe a tradire il Diavolo con una sua diretta rivale.

In passato infatti il brasiliano l’ha fatta davvero grossa, andandosi a sedere addirittura sulla panchina della tanto odiata Inter. Vedremo se completerà il giro e approderà anche a Torino. I prossimi giorni potrebbero dirci di sicuro qualcosa di più.