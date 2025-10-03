Serata agrodolce per le italiane in Europa: La Fiorentina vince, la Roma va ko e il Bologna pareggia

Angelo Ciarletta 3 Ottobre 2025
Serata agrodolce per le italiane in Europa: La Fiorentina vince, la Roma va ko e il Bologna pareggia

Pioli e Gasperini- x- tuttocalcioestero.it

La Roma perde la seconda giornata di Europa League allo stadio Olimpico contro il Lille, il Bologna pareggia mentre i viola ottengono il successo all’esordio in Conference.

Nella serata di ieri si è chiusa la tre giorni europea. Dopo le partite di Champions League, giocatesi tra martedì e mercoledì, è stato il turno di Europa League e Conference. La prima competizione è arrivata alla seconda giornata dopo quella di settimana scorsa. La Conference invece ha fatto il proprio esordio nella fase a gruppo unico.

Ovviamente in occasione di questo impegno sono scese in campo anche le italiane. Nello specifico, hanno giocato la Roma, il Bologna e la Fiorentina, che hanno regalato emozioni contrastanti nelle loro partite. Infatti i viola hanno vinto in Conference League, al contrario delle altre due.

I giallorossi infatti hanno perso la prima partita stagionale, perdendo in casa contro il Lille, mentre, sempre in Europa League, i felsinei al loro esordio casalingo hanno pareggiato per 1-1 contro il Friburgo. Andiamo a vedere però più nel dettaglio i risultati maturati ieri sera.

Male le italiane in Europa League

Entrambe impegnate alle 18.45 di ieri, sia la Roma che il Bologna dunque non sono riuscite a vincere. I giallorossi hanno ospitato allo stadio Olimpico il Lille. Subito, dopo appena sei minuti, i francesi passano in vantaggio grazie ad un gol di Haraldsson. La gara per i transalpini dunque si mette bene, chiudendosi in difesa e rischiando poco e niente, tranne che in occasione del rigore concesso. La Magica però lo sbaglia tre volte (ripetuti due tentativi), con Dovbyk in due casi e con Soulé nell’occasione decisiva, non riuscendo dunque a pareggiare la sfida.

Allo stesso modo, al Dall’Ara si stava giocando Bologna-Friburgo. Orsolini ha illuso i rossoblù, insaccando da due passi in rete dopo un tiro di Cambiaghi. Nella ripresa però un calcio di rigore di Adamu pareggia i conti, e nega ai felsinei il primo trionfo europeo della stagione.

Europa League- fonte x- tuttocalcioestero.it

Bene la Fiorentina in Conference

L’unica gioia di giornata per le italiane in Europa l’ha regalata la Fiorentina, che ha battuto al Franchi il modesto Sigma Olomuc.

Il match si è concluso con il risultato di 2-0. Decisive le reti di Piccoli e Ndour, entrambi al primo centro con la maglia viola.