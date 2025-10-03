Serata agrodolce per le italiane in Europa: La Fiorentina vince, la Roma va ko e il Bologna pareggia

La Roma perde la seconda giornata di Europa League allo stadio Olimpico contro il Lille, il Bologna pareggia mentre i viola ottengono il successo all’esordio in Conference.

Nella serata di ieri si è chiusa la tre giorni europea. Dopo le partite di Champions League, giocatesi tra martedì e mercoledì, è stato il turno di Europa League e Conference. La prima competizione è arrivata alla seconda giornata dopo quella di settimana scorsa. La Conference invece ha fatto il proprio esordio nella fase a gruppo unico.

Ovviamente in occasione di questo impegno sono scese in campo anche le italiane. Nello specifico, hanno giocato la Roma, il Bologna e la Fiorentina, che hanno regalato emozioni contrastanti nelle loro partite. Infatti i viola hanno vinto in Conference League, al contrario delle altre due.

I giallorossi infatti hanno perso la prima partita stagionale, perdendo in casa contro il Lille, mentre, sempre in Europa League, i felsinei al loro esordio casalingo hanno pareggiato per 1-1 contro il Friburgo. Andiamo a vedere però più nel dettaglio i risultati maturati ieri sera.

Male le italiane in Europa League

Entrambe impegnate alle 18.45 di ieri, sia la Roma che il Bologna dunque non sono riuscite a vincere. I giallorossi hanno ospitato allo stadio Olimpico il Lille. Subito, dopo appena sei minuti, i francesi passano in vantaggio grazie ad un gol di Haraldsson. La gara per i transalpini dunque si mette bene, chiudendosi in difesa e rischiando poco e niente, tranne che in occasione del rigore concesso. La Magica però lo sbaglia tre volte (ripetuti due tentativi), con Dovbyk in due casi e con Soulé nell’occasione decisiva, non riuscendo dunque a pareggiare la sfida.

Allo stesso modo, al Dall’Ara si stava giocando Bologna-Friburgo. Orsolini ha illuso i rossoblù, insaccando da due passi in rete dopo un tiro di Cambiaghi. Nella ripresa però un calcio di rigore di Adamu pareggia i conti, e nega ai felsinei il primo trionfo europeo della stagione.

Bene la Fiorentina in Conference

L’unica gioia di giornata per le italiane in Europa l’ha regalata la Fiorentina, che ha battuto al Franchi il modesto Sigma Olomuc.

Il match si è concluso con il risultato di 2-0. Decisive le reti di Piccoli e Ndour, entrambi al primo centro con la maglia viola.