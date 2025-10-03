Ora hai finito i bonus: SQUALIFICATO DANIL MEDVEDEV | L’ATP non ha perdonato

Daniil Medvedev è l’ombra del tennista che nel 2022 raggiunse il vertice nel ranking ATP. Ed ora è a un passo da una clamorosa squalifica

Fino a qualche anno fa Daniil Medvedev era considerato uno dei potenziali eredi dei cosiddetti ‘Big Three’, vale a dire Federer, Nadal e Djokovic. Il tennista russo nel 2021 si aggiudicò gli Open degli Stati Uniti, secondo i critici il primo di una lunga serie di successi.

La carriera di altissimo livello a cui Medvedev sembrava avviato è rimasta solo sulla carta. Ad un certo punto il forte atleta russo è andato in tilt, iniziando a perdere contro avversari di parecchio inferiori a lui.

Sconfitta dopo sconfitta Medvedev è scivolato gradualmente ma inesorabilmente nel Ranking Atp fino ad occupare l’attuale e malinconica 36/a posizione. Secondo la stragrande maggioranza degli osservatori c’è un momento che decisivo che ha segnato il suo percorso.

Quel momento è la finale degli Australian Open di gennaio del 2024 quando Medvedev in vantaggio due set a zero contro Jannik Sinner e avviato a una vittoria tutto sommato agevole subì la clamorosa e sensazionale rimonta da parte del tennista italiano.

La crisi di Medvedev è senza fine

Da quella finale persa quando ormai sembrava avere la vittoria in tasca, l’atleta russo è andato incontro a un crollo repentino in termini di rendimento e di risultati e da possibile numero uno del mondo è diventato un giocatore qualsiasi, incapace di tenere il passo dei migliori.

Certe sue sparate contro arbitri e giudici di sedia e a volte perfino contro il pubblico sono la cartina tornasole di una crisi che forse è più di natura psicologica che tecnica. E anche l’ultimo episodio accaduto nel torneo Atp 500 di Pechino ne è l’ennesima conferma.

Medvedev squalificato? Il gesto è davvero assurdo

Nel corso della semifinale disputata contro il giovane talento americano di origine vietnamita Learner Tien Medvedev ha accusato un attacco di crampi durante il terzo set. Un problema fisico non risolvibile nell’immediato che di fatto l’ha costretto al ritiro.

Sul risultato di 3-0 a favore di Tien e nonostante le evidenti difficoltà fisiche il giudice di sedia ha dato un warning (un’ammonizione) al russo per mancanza di impegno. Un provvedimento inedito e secondo molti eccessivo alla luce dei problemi accusati da Medvedev. Sta di fatto che l’ex numero uno sul 4-0 per Tien ha deciso di ritirarsi.