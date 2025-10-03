Non ti sopporto più, vattene da Trigoria: Gasperini lo rimanda a casa | Ormai è fuori rosa

Il solito incontenibile Gasperini, arrivato ai ferri corti con un suo calciatore: lo ha costretto a svuotare l’armadietto e a lasciare Trigoria. Ormai è fuori rosa.

Nel tardo pomeriggio di ieri la Roma ha incassato la prima sconfitta della sua stagione. Allo stadio Olimpico infatti si è giocato il match valevole per la seconda giornata di Europa League tra i giallorossi e il Lille. Le due squadre, scese in campo alle ore 18.45, hanno dato vita ad un match intenso, che però come detto è stato portato a casa dai francesi.

A mettere le cose in chiaro sono stati subito gli ospiti, che al sesto minuto di gioco passano in vantaggio con un gol di Haraldsson. Un errore in uscita di Tsimikas regala la palla a Correia, che mette in mezzo verso il suo compagno il quale controlla la palla e la mette in fondo al sacco battendo Svilar. Da lì i francesi si chiudono, e la Magica prova ad attaccare, senza però trovare il gol del pari.

La chance più ghiotta arriva però al minuto 85, quando viene concesso un calcio di rigore ai giallorossi. Sul dischetto si presenta Dovbyk, ipnotizzato però da Ozer. Ma il portiere ha i piedi oltre la linea di porta, e il penaly si ripete, ma la situazione è di nuovo quella precedente, e l’ucraino sbaglia di nuovo. A quel punto la Roma cambia tiratore, ma anche Soulé sbaglia.

Maledizione penalty per la Roma

I tre calci di rigore sbagliati, sebbene siano arrivati nella stessa occasione, rappresentano un grande rimorso per la Roma. Ed è proprio questo che ha mandato su tutte le furie Gasperini.

Il tecnico a fine partita ha sottolineato che una cosa del genere non gli era mai capitata in carriera, e di sicuro nello spogliatoio non ha mancato di sottolinearlo anche alla squadra.

Rabbia di Gasp con un suo calciatore

In particolare a pagare le conseguenze di quanto accaduto ieri, potrebbe essere Artem Dovbyk. L’attaccante già non è visto di buon occhio dal mister, e gli errori dal dischetto di sicuro non hanno migliorato la sua posizione.

Il bomber ucraino è arrivato moscio sul dischetto, e Gasp lo ha notato di certo. Chissà se questo atteggiamento non gli precluda altre chance in futuro.