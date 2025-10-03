Gallina vecchia fa buon brodo: dopo Modric un altro 40enne per il Milan | Firma gratis a giugno

Il Milan è pronto a chiudere un colpo in stile Luka Modric per la prossima estate: a giugno arriverà un altro 40enne in quel di Milanello.

In estate il Milan ha cambiato tanto dal punto di vista della rosa. Diversi calciatori, anche importanti, se ne sono andati. Su tutti Reijnders e Theo Hernandez. Tanti altri invece sono arrivati dalle parti di Milanello. E finora i risultati si vedono. Il Diavolo infatti ha iniziato piuttosto bene la stagione, tanto che si candida come una delle squadre che potrebbe scippare lo scudetto dal petto del Napoli.

Il merito di tutto ciò va dato di sicuro alla nuova gestione targata Max Allegri e Igli Tare. Tuttavia anche i calciatori stanno facendo la loro parte. In primis alcuni grandi nomi del calibro di Adrien Rabiot e Luka Modric, esempi di leadership assoluta che stanno guidando la squadra sia nello spogliatoio che in campo.

Proprio per quanto riguarda il fuoriclasse croato, in tanti avevano dubbi riguardo alla sua tenuta fisica, oltre che per l’età. E invece il pallone d’oro si sta dimostrando un vero e proprio valore aggiunto per i rossoneri, che giovano delle sue performance. Ed è proprio per questo che la società sette volte campione d’Europa starebbe pensando di mettere a segno un altro colpo di questo tipo la prossima estate. Vediamo di chi stiamo parlando.

Il Milan prende un altro 40enne

Già ora si iniziano a valutare i nomi di alcuni parametri zero in vista della prossima estate. Diversi giocatori di livello ad oggi si trovano in questa situazione.

Tra questi ad esempio c’è Manuel Neuer. Il portierone del Bayern Monaco non ha ancora rinnovato il proprio contratto, e potrebbe lasciare la Baviera al termine della stagione attuale. E appunto il Milan ci starebbe facendo seriamente un pensierino.

Il progetto di Tare

L’idea di questo colpaccio starebbe circolando per davvero nella testa del ds Igli Tare, soprattutto qualora Mike Maignan non dovesse rinnovare il proprio contratto con il club milanese.

Staremo a vedere come andranno le cose, ma visto il grande apporto che Luka Modric ha dato alla causa milanista, non sarebbe da escludere un nuovo affare di questo tipo. E a San Siro già si leccano i baffi.