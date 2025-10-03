Aria di lutto a Maranello: la Ferrari non si iscrive al campionato di Formula 1 | Elkann si è arreso

Aria di ennesima rivoluzione in casa Ferrari. C’è chi ipotizza addirittura la mancata iscrizione di Maranello al mondiale di Formula Uno

La Ferrari è ancora un cantiere aperto. La mossa che avrebbe dovuto riportare la Rossa ai fasti di un tempo restituendole la capacità di lottare per il titolo mondiale di Formula Uno, vale a dire l’ingaggio di Lewis Hamilton, non ha prodotto alcun risultato apprezzabile.

Anzi, rispetto alla scorsa stagione la monoposto di Maranello ha ottenuto risultati assai più deludenti: proprio quando sembrava vicina al ritorno ad altissimi livelli la Rossa ha compiuto nuovamente degli inquietanti passi indietro.

La SF-25 non è mai riuscita a tenere il passo delle rivali più accreditate, McLaren e Red Bull in testa. Del resto se il miglior piazzamento della stagione è un 3/o posto una profonda riflessione ai piani alti di Maranello è obbligatoria.

Tra l’altro le indiscrezioni circolate in questi ultimi giorni sono tutt’altro che incoraggianti e ci raccontano di una Ferrari quasi in disarmo, una scuderia in cui a regnare sovrani sono la disorganizzazione e la mancanza di idee.

Incubo Ferrari, a rischio l’iscrizione al mondiale di Formula Uno?

Secondo qualche cosiddetto ben informato il team di Maranello correrebbe il rischio di non iscriversi al campionato del mondo di Formula Uno del 2027, dunque tra un anno e mezzo. Un’opzione a dir poco clamorosa e non del tutto rispondente alla realtà.

A dire il vero il Cavallino Rampante potrebbe ritrovarsi tra due stagioni senza nessuno dei suoi due attuali piloti: uno scenario improbabile ma da non escludere completamente. E c’è già chi prefigura scenari futuri ancora in una fase embrionale.

La Rossa perde i piloti, John Elkann corre ai ripari

Scenario numero uno: in caso di addio di Charles Leclerc al termine della prossima stagione, potrebbe concretizzarsi il clamoroso ritorno di Carlos Sainz a Maranello per la stagione 2027. Lo riporta il giornalista di Radio Monte-Carlo Paolo Ciccarone il quale ha poi aggiunto che se Lewis Hamilton come pare dovesse ritirarsi sempre al termine del 2026, a Maranello andrebbero su un profilo di alto livello.

Qui scatta lo scenario numero due: si fanno in tal senso i nomi di entrambi i piloti della McLaren, dunque Lando Norris e Oscar Piastri, che di Max Verstappen. Il sogno di John Elkann sarebbe proprio il fuoriclasse olandese della Red Bull. Tutto però è ancora in divenire e suscettibile di ulteriori ribaltoni.