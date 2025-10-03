Altro che pezzotto: la soluzione legale per vedere la Serie A con pochi soldi | Paghi 20€ al mese

La lotta alla pirateria continua in questa nuova stagione calcistica. E ora spunta la soluzione completamente legale per vedere tutta la Serie A con soli 20 euro di spesa.

I vertici della Serie A e gli operatori televisivi stanno portando avanti una complessa battaglia alla pirateria di contenuti sportivi in Italia. Di recente un nuovo colpo grosso è stato inflitto allo streaming illegale, con un giro da milioni di euro scoperto dalle autorità.

C’è un vero e proprio business criminale dietro la diffusione di video di eventi sportivi disponibili solo su abbonamento pay per view. La lotta al pezzotto va avanti in Italia, con multe e disposizioni giudiziarie sempre più stringenti in materia.

Di recente la Polizia ha smantellato una rete che gestiva palinsesti di piattaforme pay tv in Italia, proponendo abbonamenti a prezzi stracciati agli utenti sul web. Secondo una recente rilevazione, relativa all’anno 2024, sono stati almeno 15 milioni gli italiani che hanno fruito di contenuti sportivi e non solo illegali online.

Oltre che i fornitori di contenuti pirata sul web, le autorità vanno a colpire anche i clienti negli ultimi mesi. Il rischio è quello di pagare una multa che parte da 154 euro, ma che può arrivare fino a 5 mila euro.

Tutta la Serie A al prezzo di 20 euro: non c’è niente di illegale

Parallelamente alla lotta alla pirateria, che in questa stagione sta dando i suoi frutti in Italia, le attenzioni del pubblico si spostano anche sul prezzo degli abbonamenti per servizi tv o streaming.

Per visualizzare in modo legale tutte le partite di campionato gli utenti sono costretti a sborsare abbonamenti mensili importanti a realtà come Dazn o Sky. Inoltre per guardare diverse gare di Champions League c’è bisogno anche di essere registrati su Amazon Prime.

Tutto il calcio italiano a 20 euro al mese

Per andare incontro alle esigenze economiche di tifosi ed appassionati di calcio fioccano interessanti offerte in Italia. In particolare la WIND sta offrendo ai propri clienti un pacchetto che include tutta la Serie A, al costo di vent euro mensili.

In particolare l’offerta mette a disposizione dei clienti i contenuti di Dazn, Tim Vision, Amazon ed Infinity. Un prezzo di sicuro vantaggioso, che può raccogliere numerose richieste in Italia.