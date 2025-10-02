ULTIM’ORA ITALIA-ISRAELE: vietata la partita ai tifosi azzurri | Motivi di ordine pubblico

Svolta a sorpresa per la sfida di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Israele. Per motivi di ordine pubblico si va verso il divieto di vendita dei biglietti.

Il clima di tensione che si respira in vista della sfida tra Italia ed Israele, in programma ad Udine il 14 ottobre, si fa sempre più palpabile. La Nazionale azzurra tornerà in campo prima contro l’Estonia in trasferta, poi ospiterà la nazionale finita sotto gli occhi della scena calcistica mondiale per quanto sta accadendo in Medio Oriente.

Nei giorni scorsi è stata paventata l’ipotesi della sospensione della Nazionale israeliana da tutte le competizioni calcistiche. Finora non sono arrivate però conferme ufficiali e la gara di Udine resta in programma, seppure con molti campanelli d’allarme. La situazione del conflitto tra Israele e la Palestina si sta esasperando, con decine di manifestazioni esplose in tutta Italia.

Anche l’amministrazione comunale del capoluogo friulano aveva chiesto il rinvio della partita. Il Sindaco di Udine si era espresso in favore dell’annullamento della gara, da disputare una volta avvenuto il cessate il fuoco. Segnali in tal senso non sono stati raccolti dagli enti preposti e dunque ad oggi la gara si disputerà all’interno dell’impianto sportivo dell’Udinese.

Non sono mancati attimi di protesta nella prima sfida giocata tra le due nazionali, sul campo neutro di Debrecen. Hanno fatto il giro del mondo le immagini dei tifosi dell’Italia durante la sfida contro Israele disputata in Ungheria. I supporter azzurri hanno prima voltato le spalle al campo in occasione dell’inno israeliano, poi hanno mostrato cartelli con la scritta STOP.

Italia-Israele ad alta tensione: la decisione delle autorità

Ad accendere ulteriormente un clima già infuocato c’è la mobilitazione cittadina annunciata ad Udine. Nel giorno della partita di qualificazione ai Mondiali, il comitato cittadino per la Palestina ha annunciato una manifestazione di protesta nella città friulana.

Mentre in Italia esplodono nuove forme di dissenso e proteste contro l’operato militare di Israele, le autorità locali e sportive potrebbero decidere di vietare ufficialmente la vendita dei biglietti per la sfida di Udine.

Italia-Israele a porte chiuse: attesa per la decisione

Al momento non c’è nulla di ufficiale ma, con l’inasprirsi delle proteste in tutto il paese in queste ore, non è da escludere il divieto di vendita di biglietti per i tifosi azzurri.

Vedremo quale sarà la strada intrapresa dagli organi preposti, il livello di attenzione intorno alle manifestazioni in Italia si fa alto e tra pochi giorni tutti gli occhi saranno volti a capire cosa accadrà ad Udine.