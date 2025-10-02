ULTIM’ORA DAZN: cambio improvviso di messa in onda | Ora si prendono pure la Champions

Svolta clamorosa in casa DAZN. C’è il cambi improvviso di messa in onda. Ecco la sorpresa che apre le porte a novità succulente in futuro: anche la Champions nel mirino.

La stagione 2025-26 è ripartita su DAZN tra conferme e nuovi debutti. La nuova offerta editoriale dell’emittente pay per view ha presentato nuovi programmi live e non solo. Ampliata la platea di opinionisti, con tanti volti nuovi e contenuti esclusivi. Non mancano le conferme dei volti ormai iconici del servizio di streaming di eventi sportivi.

Sono ormai delle colonne in casa DAZN i vari Pierluigi Pardo, Diletta Leotta, Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara, solo per nominarne alcuni. Oltre alla conferma dell’opinionista arbitrale, l’ormai celebre Luca Marelli, fioccano le facce nuove in questa stagione calcistica.

Oltre a volti apprezzati della nuova scena sportiva, pensiamo Tommaso Turci o Federica Zille, in rosa sono entrate tante icone del calcio italiano. Nel team di DAZN hanno debuttato Bobo Vieri e David Trezeguet, oltre all’ex centrocampista Hernanes. Ex fuoriclasse pronti a coinvolgere il pubblico con retroscena e aneddoti, senza dimenticare le analisi di quanto accade in campo.

Riconfermato il format di successo OPEN VAR. Programma di analisi degli episodi arbitrali più controversi della Serie A, ideato insieme a FIGC, AIA e la Lega calcio.

Bomba DAZN: cambia il broadcasting del campionato

Una novità inedita della stagione televisiva targata DAZN è il programma Fuoriclasse – Serie A Show. Il format vedrà per la prima volta Diletta Leotta guidare un programma serale di punta dedicato al campionato italiano.

Proprio il volto noto dell’informazione sportiva è diventato anche la prima presidente donna di una squadra di Kings League. La giornalista sportiva guiderà la sua squadra D Power nel format sportivo.

Dopo la Leotta la Kings League si prende anche DAZN

E dopo l’annuncio dell’arrivo della prima presidentessa in Kings League, importanti novità coinvolgeranno anche il servizio di streaming DAZN. Come svelato dalla pagina Controcalcio su Instagram, vicina agli ambienti della Kings con la squadra di Enerix e Faina, il broadcasting del campionato potrebbe passare all’emittente pay per view.

Una novità che irrompe nel mondo DAZN e che potrebbe fare da apripista a nuove e vantaggiose offerte per i clienti del servizio streaming. Gli occhi sono ovviamente puntati sulla Champions League del prossimo anno.