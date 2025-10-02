Penalizzazione terribile: Sinner scoppia in lacrime | Stanno facendo di tutto per favorire Alcaraz

Jannik Sinner penalizzato nella rincorsa a Carlos Alcaraz. Ecco la comunicazione ufficiale che ha fatto alzare un polverone tra i fan del tennista altoatesino.

Dopo il sorpasso avvenuto agli US Open la rincorsa di Jannik Sinner al primo posto del ranking ATP è partita dalla Cina. Carlos Alcaraz ha scelto di disputare invece il torneo di Tokyo, dando la possibilità al rivale italiano di rosicchiare dei punti nel ranking mondiale, in caso di conquista del torneo cinese.

Nelle scorse ore i due sono stati protagonisti dei rispettivi match a breve distanza di tempo. L’azzurro ha conquistato le semifinali di Pechino, superando in due set l’ungherese Marozsan. Ora l’ultimo ostacolo per la finale, che sarebbe la terza consecutiva, è rappresentato dall’australiano De Minaur.

Poche ore dopo lo spagnolo ha risposto al numero due del ranking ATP, superando nel giro di due ore il norvegese Ruud. Sono stati necessari tre set a Carlos Alcaraz per sbarazzarsi dell’avversario scandinavo e approdare in semifinale a Tokyo, dove ad attenderlo c’è lo statunitense Fritz.

In classifica dunque lo spagnolo mantiene il vantaggio minimo conquistato dopo la vittoria degli US Open. Saranno decisivi i piazzamenti finali dei due protagonisti del tennis mondiale in questi tornei, in attesa della volata finale della stagione.

Botta e risposta tra Sinner e Alcaraz, ma i fan italiani insorgono

Dopo Pechino e Tokyo le strade tra i primi due tennisti della scena mondiale si incroceranno nuovamente, stavolta a Shanghai. Dopo l’ultimo torneo asiatico la stagione proseguirà in indoor in Europa.

In attesa del finale di stagione che si preannuncia incandescente, Sinner e Alcaraz scenderanno in campo al Six Kings Slam in programma a metà ottobre in Arabia Saudita.

Six King Slam, Alcaraz è già in semifinale: Sinner parte dai quarti

Nonostante Sinner abbia vinto l’edizione dell’esibizione-evento dello scorso anno, questa volta non partirà dalle semifinali dell’evento. L’altoatesino è stato inserito nei quarti di finale del tabellone, dove affronterà Tsitsipas.

Ad attendere il vincitore di questo confronto ci sarà Djokovic, già in semifinale al pari di Alcaraz. Il serbo giocherà un turno in meno rispetto a Sinner, per aver vinto più titoli slam in carriera. Lo spagnolo è il secondo tennista in attività ad aver vinto il maggior numero di slam, e dal suo lato ci saranno ai quarto Zverev e Fritz.