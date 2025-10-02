Mi dispiace, sta volta non ti convoco: Gattuso lo ha bocciato | Paga le scarse prestazioni nel club

Il ct azzurro ha deciso per un’esclusione eccellente nelle prossime due gare di qualificazioni ai Mondiali: il calciatore ha pagato le scarse prestazioni offerte nel suo club.

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla seconda sosta nazionali di questa stagione. Dopo le partite del weekend che sta per arrivare infatti le varie selezioni si riuniranno per affrontare gli impegni prefissati. L’Italia avrà due appuntamenti chiave per proseguire la propria corsa al Mondiale del 2026. Prima ci sarà l’Estonia in trasferta, poi Israele in casa, in una partita che si preannuncia alquanto polemica per le ragioni che noi tutti conosciamo.

Nel frattempo però il commissario tecnico Gennaro Gattuso sta sciogliendo gli ultimi dubbi sui calciatori da convocare. Il mister di sicuro riserverà qualche sorpresa, sia per quanto riguarda le presenze che le assenze. Alcuni calciatori infatti non saranno in lista per gli infortuni. Su tutti il giovane Giovanni Leoni, che si è rotto il legamento crociato e tornerà in campo solo il prossimo anno.

Allo stesso modo poi però c’è qualche giocatore che rimarrà a casa proprio per scelta tecnica. Uno di questi ad esempio è stato già individuato da Ringhio, che ha deciso di farlo fuori a causa delle sue scarse prestazioni nel club. Vediamo di chi stiamo parlando.

Esclusione a sorpresa di Gattuso

Sono quattro i pareggi consecutivi che la Juventus ha messo in fila dopo la sfida in Spagna con il Villareal. Sintomo di prestazioni negative in casa bianconera, al netto della grande forza di tutti gli avversari incontrati fino ad ora. Detto ciò però è chiaro che alcuni calciatori stanno deludendo.

Uno su tutti è Andrea Cambiaso. Anche nella sfida giocata allo Estadio de la Ceramica, il terzino bianconero è stato tra i peggiori in campo. E le sue prestazioni in decrescendo potrebbero fargli perdere anche il posto in nazionale, almeno per le prossime uscite della squadra.

Prestazioni troppo negative

Le prestazioni negative del ragazzo dunque stanno spingendo mister Gennaro Gattuso a lasciarlo a casa nelle prossime due gare, per ritrovarlo magari più in la in condizione migliore.

Al momento queste sono speculazioni, ma non è da escludere che il nostro ct opti per l’esclusione di Cambiaso. A breve ne sapremo di più.