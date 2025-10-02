Leao-Allegri, è ROTTURA TOTALE: il video nascosto a Milanello non lascia dubbi | Sono volati calci

A pochi giorni dal suo ritorno in campo, Rafa Leao e Max Allegri hanno rotto del tutto il loro rapporto: sono addirittura volati i calci. Il video non lascia dubbi.

Domenica sera il Milan si è reso protagonista di un successo molto importante. A San Siro i rossoneri infatti hanno battuto per 2-1 il Napoli, al termine di una partita bella ed entusiasmante. Gli uomini di Max Allegri partono molto forte, e dopo pochi minuti passano in vantaggio con un gol di Alex Saelemaekers, servito al bacio dal solito Pulisic. E’ lo stesso statunitense che poi dopo la mezz’ora sigla il raddoppio al termine di una bella azione corale.

Il Napoli ci prova, e riparte forte nella ripresa, e la svolta arriva quando Estupinan affossa in area di rigore Giovanni Di Lorenzo, che doveva solo mettere in porta il pallone, e viene espulso, lasciando i suoi in dieci. Sul dischetto si presenta Kevin De Bruyne, che non sbaglia e accorcia le distanze. Sembrava l’inizio della rimonta per gli azzurri, ma il Diavolo resiste, e vince la partita.

Questo successo ha portato grandi risposte a Max Allegri, felice per i tre punti e per una classifica che adesso si fa interessante. Allo stesso modo poi il tecnico livornese può esultare anche per il ritorno in campo di Rafael Leao, che sembra aver smaltito al meglio l’infortunio. Tuttavia è proprio con il fenomeno portoghese che l’allenatore pare aver avuto uno scontro.

Volano calci in casa Milan

Nel corso della sfida di domenica, la tensione, anche in panchina, si era alzata parecchio. Lo sa bene Allegri, che andato su tutte le furie per un errore della squadra ha calciato con forza un pallone, colpendo un raccattapalle.

Scene a cui il tecnico toscano ci ha ormai abituato da tempo. Ma in tutto questo discorso che cosa c’entra Leao? Vediamolo insieme.

Leao schernisce Allegri

Durante una live su Twitch dei giorni scorsi, Leao ha visto proprio il video di Allegri che scalciava con rabbia e violenza il pallone.

Una scena che ha generato le sue risate divertite, forse eccessive per qualcuno, che avrebbe accusato il calciatore di aver preso in giro apertamente il tecnico. Chissà cosa ne penserà il mister se vedesse la reazione del suo pupillo.