Hojlund trascina il Napoli, la Juve beffata dal gol dell’ex | Tutti i risultati della Champions League

Luci e ombre per le italiane impegnate in Champions League nella serata di ieri. Il Napoli festeggia con Hojlund protagonista, la Juve ottiene l’ennesimo pareggio in Spagna.

Si chiude la seconda giornata della prima fase della Champions League. Il Napoli trova la prima vittoria europea in casa, seguendo la scia delle vittorie di Inter ed Atalanta arrivate mercoledì. La Juventus viene fermata sul pari all’ultimo minuto in Spagna, con la rete dell’ex che sa di beffa per Igor Tudor.

La squadra partenopea si è imposta per 2-1 sullo Sporting Lisbona, allo stadio Maradona. Protagonista assoluto Rasmus Hojlund, autore di una doppietta con altrettanti assist di Kevin De Bruyne. La squadra di Antonio Conte sblocca la gara al 36esimo minuto del primo tempo. Nella ripresa però gli azzurri concedono un calcio di rigore agli avversari lusitani.

Dopo il pareggio del colombiano Suarez, ci pensa ancora una volta il centravanti Manchester United a riportare avanti i suoi al minuto 79°. Il Napoli trova così i primi tre punti della sua campagna europea, dopo essersi arreso in casa del Manchester City alla prima giornata della nuova edizione della Champions League.

I partenopei ringraziano anche Milinkovic-Savic, autore di una parata miracolosa allo scadere del recupero su Hjulmand. Primi tre punti in classifica per i campioni d’Italia, che in classifica generale agganciano l’Atalanta di Juric.

Il ruggito di Hojlund regala tre punti al Napoli

Diverso è l’umore in casa Juventus. La squadra bianconera colleziona il quarto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League. In casa del Villarreal finisce 2-2, in una sfida ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte.

Gli spagnoli passano al 18esimo minuto con la rete di Mikautadze. Nella ripresa i bianconeri alzano la testa, prima con la rovesciata di Gatti, poi con il blitz di Conceicao che ribalta il risultato in appena sette minuti. Quando tutto sembra pronto per la vittoria, a rovinare la festa ci pensa l’ex Renato Veiga. Colpo di testa perfetto del difensore, che ristabilisce la parità al novantesimo minuto.

La Juve si mangia le mani in Spagna

Secondo pareggio consecutivo in Champions per i bianconeri, dopo il pirotecnico 4-4 arrivato contro il Borussia Dortmund. La Juve ha quindi 2 punti in classifica, e la prossima sfida è contro il Real Madrid.

L’unica italiana a 6 punti in Champions è l’Inter di Chivu, che viaggia a punteggio pieno in compagnia di Bayern, Real, PSG e Arsenal, oltre alla sorpresa Qarabag.