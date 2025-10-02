Calcioscommesse, ci risiamo: Zaniolo sotto indagine | Nel mirino la sfida tra Sassuolo e Udinese

Ritorna l’incubo del calcioscommesse in Serie A. Ancora una volta i riflettori si accendono su Nicolò Zaniolo. Sotto la lente d’ingrandimento la sfida tra Sassuolo e Udinese.

Calcioscommesse e Serie A, una nuova bufera rischia di investire Nicolò Zaniolo. Il fantasista classe ’99 questa stagione è ripartito dall’Udinese e proprio la recente gara della squadra friulana, sconfitta sul campo del Sassuolo, finisce sotto ai riflettori. Il trequartista era già finito nella rete del caso scommesse due anni fa.

All’epoca, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, la Procura condannò Fagioli e Tonali per aver puntato illegalmente su eventi calcistici. Zaniolo, che al momento dei fatti era tesserato per l’Aston Villa, venne coinvolto per aver giocato su piattaforme illegali, ma non su eventi calcistici. Il calciatore ha dichiarato di aver giocato solo in modalità casinò.

Ricordiamo che nessun fascicolo venne aperto dalla procura federale nei suoi confronti. Il fantasista ex Roma è ancora di proprietà del Galatasaray. Il club turco anche questa stagione lo ha spedito in prestito in Serie A. Dopo le parentesi con Atalanta e Fiorentina, stavolta si sta giocando le sue chance con l‘Udinese.

La stagione del club bianconero è stata segnata fin qui da alti e bassi. Alla vittoria sull’Inter hanno fatto da contraltare le sconfitte col Milan e soprattutto col Sassuolo. La formazione neroverde si è imposta per 3-1 sugli avversari al Mapei Stadium.

Caos scommesse, nuovi dubbi su Zaniolo

Nonostante la pesante sconfitta arrivata in terra emiliana Zaniolo non ha disputato una partita malvagia. Il trequartista sta dimostrando nuovi segnali di crescita, dopo aver trovato il gol in Coppa Italia contro il Palermo.

Ma sul web è scattato un allarme intorno ad una presunta combine messa in atto dall’ex Roma. I riflettori si accendono proprio sulla recente sconfitta dell’Udinese in casa del Sassuolo.

Ammonizione Zaniolo, svelato flusso anomalo di scommesse

Chiariamo da subito che non ci sono altre conferme rispetto a quanto rilanciato su Tik Tok dalla pagina Leregoledelgioco. Il post comunque evidenzia come il cartellino giallo ricevuto dal fantasista contro il Sassuolo possa finire nel mirino della Procura e degli investigatori.

Tutto sarebbe partito dal canale Telegram denominato Maltatipster. Prima dell’ammonizione rimediata dal trequartista bianconero un flusso anomalo di scommesse sarebbe partito da Roma in merito al cartellino giallo, poi effettivamente preso dal calciatore.