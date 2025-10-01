ULTIM’ORA DA PECHINO: aperta indagine su Alcaraz | Rischia una squalifica in stile Sinner

Carlos Alcaraz resterà in vetta al Ranking Atp almeno per tutto il 2025 ma intanto potrebbe andare incontro a una squalifica molto pesante

Ha dimostrato ancora una volta di attraversare un periodo di forma a dir poco straordinaria. Carlos Alcaraz sulle ali dell’entusiasmo per il trionfo in finale agli Open degli Stati Uniti in finale contro Jannik Sinner, un successo che è valso il sorpasso nel ranking Atp proprio ai danni del tennista azzurro, ha conquistato anche gli Open del Giappone.

Sulla superficie in cemento di Tokyo il fuoriclasse spagnolo ha liquidato in finale in due set con un eloquente 6-4 6-4 il temibile americano Taylor Fritz. Una vittoria ineccepibile che conferma la schiacciante superiorità di Alcaraz nei confronti di tutti i suoi avversari.

Subito dopo l’incontro il talento di Murcia ha però annunciato, tra la sorpresa di tifosi e appassionati, il forfait al Masters 1000 di Shangai in programma tra qualche giorno. Alcaraz ha chiarito come la ragione principale della sua decisione sia la necessità di tirare il fiato.

Un breve periodo di riposo che il numero uno del ranking Atp ha deciso di prendersi anche per recuperare da un lieve problema fisico accusato proprio durante il torneo giapponese. Secondo alcune indiscrezioni Alcaraz avrebbe deciso in tal senso anche per un altro motivo.

Alcaraz a rischio squalifica? La ricostruzione dei fatti

Si vocifera infatti del rischio di una squalifica a cui il tennista di Murcia andrebbe incontro in virtù di ciò che è accaduto nel corso della finale del torneo di Tokyo. Nonostante fosse in vantaggio nei confronti di Fritz, Alcaraz è sembrato più nervoso del solito.

Infatti è bastata una decisione controversa da parte del giudice di sedia per mandarlo su tutte le furie, anche se per solo qualche istante. Un momento di tensione che lo spagnolo si è scrollato subito di dosso, ma che ha lasciato pubblico e osservatori piuttosto perplessi.

La frase incriminata di Alcaraz

Come riportato dal portale dnadatennis durante il primo set lo spagnolo è rimasto immobile dopo un punto in cui avrebbe dovuto andare a rete. Il giudice di sedia Fergus Murphy non ha fatto una piega dandogli un avvertimento che ha scatenato la reazione del fuoriclasse di Murcia.

“Pensi sia normale che io finisca un punto a rete e non abbia nemmeno il tempo di andare a prendere le palle e servire? È ovvio che non hai mai giocato a tennis in vita tua“. Un’esplosione di rabbia che per fortuna non ha avuto seguito: l’ipotesi di una squalifica di Alcaraz è dunque campata in aria.