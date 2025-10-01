Mi dispiace, ti devi fermare: brutte notizie per Tudor | Problemi fisici, torna (forse) dopo la sosta

Un infortunio muscolare tiene in apprensione mister Igor Tudor: il calciatore dovrebbe tornare solo dopo la sosta, anche se le sue condizioni andranno rivalutate.

E’ una Juventus bruttina quella che abbiamo visto nel corso delle ultime uscite. Già a Verona contro l’Hellas infatti la squadra bianconera non ha giocato bene, e ha portato a casa un pareggio, al netto degli errori arbitrali a sfavore, che in più occasioni poteva trasformarsi in una sconfitta. Lo stesso copione poi lo si è visto allo Stadium contro l’Atalanta.

Per questa ragione dunque la Vecchia Signora è chiamata a reagire già a partire da questa sera, dove ci sarà un appuntamento per niente facile. Infatti il club torinese sarà ospite del Villareal, squadra in salute, che tanto bene sta facendo nel campionato spagnolo, e che in casa propria conosce un solo risultato: la vittoria. Mister Igor Tudor dunque dovrà cercare di mettere in campo i migliori uomini in assoluto, senza fare troppi calcoli per la prossima sfida di campionato contro il Milan di domenica.

E’ chiaro però che il tecnico croato dovrà fare attenzione agli infortuni e ai calciatori acciaccati. Su tutti Gleison Bremer e Khephren Thuram, usciti malconci dalla sfida contro la Dea. Ma per la Juventus le brutte notizie non sembrano essere finite qua. Infatti un altro calciatore ha riportato dei problemi fisici, e con tutta probabilità tornerà solo dopo la sosta.

Brutte notizie per la Juve, problemi fisici per il calciatore

Nei giorni scorsi il tema infortuni ha portato ancora brutte notizie alla Juventus, anche se il calciatore che si è fatto male al momento non fa parte della rosa bianconera.

Stiamo parlando di Douglas Luiz, che ha accusato un fastidio al bicipite femorale, e che, per precauzione, non dovrebbe scendere più in campo prima della sosta. Ma perché questa notizia non è positiva per la Vecchia Signora e per Igor Tudor?

Guai per Igor Tudor

Per far sì che il centrocampista brasiliano venga riscattato dal Nottingham Forest, serve che questo giochi almeno 15 partite, traguardo che in caso di infortunio serio sarebbe difficile da raggiungere.

Una situazione che non sarebbe affatto positiva sia per la società che per mister Igor Tudor, che andrebbe così a ritrovarsi un vero e proprio peso sullo stomaco il prossimo anno.