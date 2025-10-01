L’infortunio di Leoni non fa paura: Gattuso ha un nuovo piccolo fenomeno in difesa | È già nella lista dei convocati

Nessun problema per il ct Gennaro Gattuso dopo l’infortunio di Giovanni Leoni, per quanto possa dispiacergli: ha già trovato un nuovo piccolo fenomeno nella retroguardia.

Siamo ormai entrati nella settimana in cui il commissario tecnico Gennaro Gattuso dovrà compiere delle scelte importanti in termini di convocati. Infatti a partire da lunedì prossimo la nazionale azzurra si ritroverà a Coverciano per il ritiro, e chiaramente c’è grande curiosità per capire quali saranno le scelte di Ringhio, chiamato alla seconda tornata di convocazioni.

Dalla lista in questione, mancheranno alcuni nomi, mentre altri saranno invece convocati. Uno di quelli che non ci sarà è di sicuro Giovanni Leoni. Il ragazzo prodigio della difesa come ben sappiamo si è rotto il crociato durante un match di Coppa di Lega inglese giocato con il suo Liverpool, e la diagnosi per lui sarà di un anno di stop, come confermato dal suo allenatore Arne Slot.

L’ex Parma dunque non sarà convocabile nemmeno in caso di qualificazione al Mondiale. Ma nonostante ciò mister Gattuso non trema. Infatti per rimpiazzarlo in difesa, Ringhi ha già trovato un altro piccolo fenomeno della difesa, pronto a fare il grande salto in nazionale maggiore. Vediamo insieme di chi stiamo parlando.

Leoni ko, ma nessun problema

Dopo l’infortunio del talento dei Reds, per la retroguardia mister Gattuso dovrà fare altre scelte. Possibile che il commissario tecnico decida di andare sul sicuro convocando qualche difensore d’esperienza, ma non è da escludere l’idea di portare in nazionale un altro giovane di assoluto talento.

Ed è proprio su quest’ultima ipotesi che di recente è venuto a galla un nome importante, che sta facendo benissimo, e che potrebbe ricevere in maniera anche piuttosto inaspettata la clamorosa chiamata del ct azzurro.

Nuova sorpresa in difesa per gli azzurri

Passato in estate dal Genoa all’Atalanta, Honest Ahanor ha avuto un grande inizio di stagione. Sia come terzino sinistro che come difensore centrale, il ragazzino classe 2008 si è messo in mostra, attirando subito gli elogi di tifosi e addetti ai lavori.

E proprio dopo il grave infortunio toccato a Giovanni Leoni, si sta parlando di lui come possibile sostituto, per mantenere la linea verde in nazionale. Staremo a vedere se mister Gattuso sarà dello stesso avviso, e gli darà questa grossa chance.